Bản tin trưa 25-10: Khai mạc Lễ mở ký Công ước Hà Nội; Quốc hội quyết định nhân sự Phó Thủ tướng và một số bộ trưởng 25/10/2025 12:00

(PLO)- Khai mạc Lễ mở ký Công ước Hà Nội; Sáng nay, Quốc hội quyết định nhân sự Phó Thủ tướng và một số bộ trưởng; TP.HCM thống nhất mở rộng Quốc lộ 13

Sáng 25-10, vào lúc 9h, Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao về Công ước Liên hợp quốc chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Sự kiện có chủ đề "Chống tội phạm mạng- Chia sẻ trách nhiệm- Hướng tới tương lai" do Việt Nam đăng cai tổ chức, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực toàn cầu nhằm tăng cường hợp tác quốc tế, bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng.

Tổ chức Lễ mở ký Công ước Hà Nội tại Hà Nội thể hiện vai trò, uy tín và đóng góp tích cực của Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng, bảo vệ không gian mạng an toàn, lành mạnh và vì sự phát triển bền vững.