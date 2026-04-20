Việt Nam tham dự Triển lãm Quốc phòng châu Á và An ninh quốc gia châu Á 20/04/2026 18:15

(PLO)- Đoàn Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn tham dự Triển lãm Quốc phòng châu Á và An ninh quốc gia châu Á.

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Malaysia, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, làm Trưởng đoàn tham dự Triển lãm Quốc phòng châu Á và An ninh quốc gia châu Á (DSA) lần thứ 19, tổ chức tại Malaysia.

Tham gia đoàn có Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Đoàn đã tham dự Lễ khai mạc Triển lãm dưới sự chủ trì của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Quân đội từ 60 nước tham gia

Triển lãm Quốc phòng châu Á DSA 2026 quy tụ khoảng 50.000 khách thương mại, 600 đoàn khách dân sự và đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng, quân đội từ 60 nước, trong đó có 38 nước tham gia trưng bày và khoảng 1.400 công ty, tập đoàn công nghiệp quốc phòng hàng đầu của thế giới.

Triển lãm trưng bày 15 nhóm chuyên đề, gồm các sản phẩm quân sự như máy bay, tàu chiến, xe thiết giáp, tên lửa tầm thấp vác vai, hệ thống súng phòng không, súng laser, các loại đạn dược, quân trang, quân dụng phục vụ quốc phòng.

Đoàn Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, làm Trưởng đoàn tham dự Triển lãm Quốc phòng châu Á và An ninh quốc gia châu Á. Ảnh: KIỀU TRINH

Các lĩnh vực công nghệ gồm tác chiến điện tử, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo, tác chiến đa vùng miền, rô-bốt và hệ thống không người lái, quân y.

Việc Bộ Quốc phòng Việt Nam tham gia triển lãm thể hiện sự quan tâm đối với hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng, khẳng định Chính phủ và Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn tạo điều kiện tăng cường trao đổi, hợp tác quốc tế về lĩnh vực công nghiệp quốc phòng theo nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng pháp luật của Việt Nam và các cam kết quốc tế khác.

Cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đã tiếp xúc song phương trưởng đoàn một số nước; cùng đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam tham quan các gian hàng, thúc đẩy trao đổi, tìm hiểu khả năng hợp tác, phù hợp với năng lực của mỗi bên, cũng như tăng cường quan hệ hợp tác công nghiệp quốc phòng Việt Nam với các nước trong thời gian tới.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng tham quan gian hàng tại triển lãm. Ảnh: KIỀU TRINH

Việt Nam và Malaysia ưu tiên thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất

Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc và dự Triển lãm Quốc phòng châu Á và An ninh quốc gia châu Á (DSA) lần thứ 19 tại Malaysia, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã hội kiến Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia Adly Bin Zahari.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã cử đoàn đại biểu dự Triển lãm, nhấn mạnh đây là cơ hội để hai bên tăng cường trao đổi, thúc đẩy hợp tác.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đánh giá cao quy mô và tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức của Triển lãm DSA 2026, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc tăng cường quan hệ hữu nghị, phát triển hợp tác thực chất với Malaysia, phù hợp với lợi ích chính đáng của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển tại mỗi nước, trong khu vực và trên thế giới.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cho biết hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua có những bước phát triển tích cực trong lĩnh vực trao đổi đoàn các cấp, ủng hộ, cử đoàn tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế, các hội nghị, hội thảo do mỗi bên tổ chức.

Tại cuộc hội kiến, hai bên nhất trí ưu tiên thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ngày càng toàn diện, thực chất, tập trung vào các nội dung như trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là đoàn cấp cao, phối hợp triển khai cơ chế Đối thoại Chính sách Quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng hội kiến Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia Adly Bin Zahari. Ảnh: KIỀU TRINH

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị Bộ Quốc phòng Malaysia ủng hộ thúc đẩy ký kết Bản ghi nhớ giữa Chính phủ hai nước về hợp tác thực thi pháp luật và tìm kiếm cứu nạn trên biển, sớm ký kết thỏa thuận thiết lập cơ chế tuần tra chung trên biển và kênh thông tin liên lạc giữa hải quân hai nước.

Phối hợp trao đổi thông tin, thực thi pháp luật, giúp đỡ tàu cá và ngư dân của nhau gặp nạn trên biển, đối xử nhân đạo đối với tàu cá và ngư dân, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia Adly Bin Zahari cho biết Malaysia mong muốn thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương với Việt Nam, tin tưởng quan hệ giữa Bộ Quốc phòng hai nước ngày càng phát triển, vì lợi ích mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển chung của khu vực và thế giới.

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng mời Thứ trưởng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp quốc phòng Malaysia tham dự, trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba vào tháng 12-2026 tại Hà Nội.