Mở rộng Quốc lộ 14B tại Đà Nẵng chậm tiến độ, xin gia hạn và tăng vốn 30/09/2025 11:06

(PLO)- Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B tại Đà Nẵng đang chậm tiến độ khiến cho cuộc sống người dân đảo lộn. Chủ đầu tư xin gia hạn tiến độ và tăng vốn.

Ghi nhận của PLO những ngày cuối tháng 9, tại dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B (TP Đà Nẵng), nhiều đoạn công trường vẫn ngổn ngang. Hai bên tuyến, nhiều nhà dân đã bàn giao mặt bằng, phá dỡ nhà cửa, vật kiến trúc, tuy nhiên tiến độ thi công khá chậm.

Công tác giải phóng mặt bằng dự án Quốc lộ 14B dự kiến hoàn thành trước 30-10. Ảnh: TẤN VIỆT

Dân ủng hộ nhưng thi công vẫn chậm

Ông Nguyễn Hùng Vinh, sống dọc Quốc lộ 14B cho hay dự án chậm tiến độ khiến cho cuộc sống người dân đảo lộn. Vốn là tuyến giao thông huyết mạch nối Đà Nẵng với Tây Nguyên, thường xuyên hứng bụi bặm, ông Vinh cũng như nhiều hộ dân chỉ mong dự án chóng hoàn thành, trả lại cảnh quan sạch sẽ hơn để các hộ kinh doanh thuận lợi.

“Tuyến đường này cạnh nghĩa trang Hòa Khương, người dân chúng tôi sống nhờ việc buôn bán vật phẩm thờ cúng. Đường vốn đã ô nhiễm nay càng nặng nề hơn vì bị đào xới thi công, nhiều ngày phải che chắn không buôn bán được. Chỉ mong dự án nhanh hoàn thành để ổn định cuộc sống”, ông Vinh chia sẻ.

Được biết, dự án có tổng chiều dài 7,58 km qua các xã Bà Nà, Hoà Vang và Hoà Tiến. Tổng mức đầu tư hơn 788 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương hơn 430 tỉ đồng, ngân sách TP hơn 357 tỉ đồng. Dự án khởi công cuối năm 2023, dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2025.

Theo ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang, từ trước thời điểm thành lập xã mới khi hình thành chính quyền hai cấp, địa phương đã cơ bản thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).

"Việc mở rộng tuyến đường qua địa bàn xã chủ yếu đi qua đất ruộng, người dân cũng rất đồng thuận ủng hộ", ông Nguyện nói.

Theo tìm hiểu, đến nay địa phương đã bàn giao cơ bản mặt bằng đoạn tuyến qua các xã Bà Nà và Hoà Vang. Đối với đoạn từ Km 27+579 đến Km 32+185 qua xã Hoà Tiến, xã đang tích cực chi trả tiền cho người dân và cơ bản hoàn thành trong tháng 9.

Hiện còn khoảng 12 trường hợp, gồm bốn trường hợp đã có quyết định cưỡng chế và tám trường hợp đã sắp xếp lịch tiếp dân trong tháng 9, dự kiến hoàn thành bàn giao mặt bằng trước 30-10.

Công tác di dời hạ tầng kiến trúc được thực hiện đồng thời với công tác GPMB, gồm các hạng mục cấp điện, cấp nước do các đơn vị chủ sở hữu tự thực hiện.

Xin tăng vốn, gia hạn tiến độ

Trước tồn tại của dự án, trả lời PLO, Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết Bộ Xây dựng đã chấp thuận chủ trương gia hạn tiến độ dự án đến ngày 31-12-2025. Đồng thời, Sở Xây dựng đang kiến nghị tăng vốn cho dự án.

Nguyên nhân là do phát sinh chi phí GPMB. Cụ thể, trong bước lập chủ trương đầu tư dự án, đơn giá đất và phương án đền bù được lập theo Quyết định 09/2020 của UBND TP Đà Nẵng về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn TP giai đoạn 2020 – 2024.

Đến thời điểm thực hiện GPMB, UBND huyện Hòa Vang (cũ) cập nhật bảng giá các loại đất theo Quyết định 07/2021 về sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 09/2020.

Do đó, kinh phí GPMB tăng hơn 187 tỉ đồng. Sở Xây dựng khẳng định đây là nguyên nhân khách quan và cần phải cập nhật giá đất để phù hợp với thực tế, đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Dự án chậm tiến độ gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Ảnh: TẤN VIỆT

Về nguyên nhân chậm tiến độ, Sở Xây dựng cho hay, thời gian tập trung GPMB cho Quốc lộ 14B mới bắt đầu từ tháng 10-2024 đến nay nên đã chậm so với kế hoạch.

Ngoài ra, Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc UBND TP sau sáp nhập vừa sắp xếp ổn định bộ máy nhân sự, vừa triển khai công tác GPMB nên ảnh hưởng lớn đến tiến độ dự án. Việc chậm giải ngân nguồn vốn Trung ương cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ GPMB.

Bên cạnh đó, tình hình nguồn cung vật liệu trên địa bàn gặp nhiều khó khăn. Ngoài nguồn đất đắp tại mỏ Logistics, Sở Xây dựng đã báo cáo UBND TP chấp thuận cho điều chuyển vật liệu đất đồi từ tuyến Vành đai phía Tây đoạn qua Khu Công nghệ thông tin tập trung với khối lượng dự kiến khoảng 109.000m3.

Đến nay đã vận chuyển đất về cho dự án với khối lượng khoảng 1.500m3/ngày, sắp tới sẽ tăng công suất lên 2.000m3/ngày. Phần đất còn lại lấy từ nguồn đất đào của tuyến kênh thoát lũ Hòa Nhơn hiện đang làm thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản, và mua đất đồi từ một số nguồn khác.

Tại văn bản mới nhất gửi Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã cam kết phấn đấu hoàn thành cơ bản các hạng mục công trình, hoàn thành giải ngân 100% nguồn vốn trong năm 2025. Hoàn thành công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công trình trong năm 2026.

“Sở đang quyết liệt phối hợp với địa phương, nhà thầu làm từ nay đến cuối năm cho xong cơ bản dự án”, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Nguyễn Hà Nam khẳng định.