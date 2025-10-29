Mưa lũ cuồn cuộn, Quảng Ngãi chìm trong biển nước 29/10/2025 17:33

(PLO)- Lũ trên các sông ở Quảng Ngãi lên cao, nhiều sông vượt mức báo động 3.

Ngày 29-10, mực nước các sông ở Quảng Ngãi lên rất nhanh. Mưa lũ khiến nhiều khu dân cư tại Quảng Ngãi bị ngập sâu, chia cắt.

Video: Nhiều khu dân cư ở Quảng Ngãi ngập sâu.

Trên đường Trần Văn Trà (thuộc khu liên hiệp 1B, phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi), nước sông Trà Khúc tràn vào khiến nhiều khu dân cư ngập nặng, giao thông chia cắt hoàn toàn.

Để di chuyển và vận chuyển đồ đạc, người ra khỏi vùng ngập, người dân phải dùng ghe. Chính quyền đã tiến hành giăng dây, cắm biển báo cấm người qua lại.

Tổ dân phố 1B bị nước sông Trà Khúc tràn vào gây ngập nặng.

Hiện mực nước vẫn đang tiếp tục dâng cao.

Còn tại xã Phước Giang, hầu hết các thôn đã bị ngập. Theo thống kê của chính quyền, có khoảng 1.081 nhà ở của người dân bị ngập từ 1 - 2m.

Chính quyền địa phương đã chủ động các phương án ứng phó và sẵn sàng hỗ trợ, di dời người dân.

Sơ tán vật nuôi khỏi vùng ngập lụt.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành, cho biết đến trưa 29-10, xã Nghĩa Hành có 405 hộ với 1.600 người có nhà ở bị ngập nước. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Nghĩa Hành và các lực lượng đã hỗ trợ di chuyển người dân, tài sản đến nơi an toàn.

Tại xã Bình Sơn, nước lũ trên sông Trà Bồng đang cao đã áp sát đế cầu Trà Bồng (trên Quốc lộ 1A), tràn vào khu dân cư hai bên kè bờ Nam, Bắc sông Trà Bồng.

Nước lũ chạm dầm cầu Châu Ổ trên Quốc lộ 1A, buộc lực lượng chức năng cấm phương tiện qua lại

Phó Chủ tịch UBND xã Bình Sơn Võ Quốc Nam cho biết, mực nước lũ sông Trà Bồng lên cao vượt mức đỉnh lũ năm 2009 đã gây ngập úng sâu nhiều khu dân cư trên địa bàn xã, nhất là các khu dân cư thuộc xã Bình Chương cũ.

Tại xã Sơn Hà, mực nước trên các sông ở một số nơi đã vượt báo động 3. Hiện nước tràn vào khu vực dân cư trung tâm xã (thị trấn Di Lăng cũ) làm nhiều vị trí ngập sâu từ 1 – 1,5m, hư hại tài sản của người dân.

Tính đến 15 giờ ngày 29-10, khu vực tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to như Trà Nham (xã Tây Trà Bồng) 506.2 mm, Trà Thanh (xã Thanh Bồng) 505.8 mm, Sơn Trà (xã Tây Trà) 474.8 mm, Hương Trà (xã Tây Trà Bồng) 460.6 mm, Sơn Long (xã Sơn Tây) 441.6 mm…