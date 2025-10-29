Đang đưa nhiều người kẹt giữa dòng Trà Khúc vào bờ 29/10/2025 15:05

(PLO)- Nhiều người dân ra giữa dòng Trà Khúc canh tác, nuôi trồng. Khi nước sông lên nhanh thì không thể vào bờ.

Đến 13 giờ 20 ngày 29-10, lực lượng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an tỉnh Quảng Ngãi và chính quyền xã An Phú vẫn đang tích cực đưa nhiều người bị kẹt giữa dòng sông Trà Khúc vào bờ.

Lực lượng chức năng nhanh chóng đưa nhiều người bị kẹt giữa sông vào bờ. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Ở giữa sông Trà Khúc, người dân địa phương ra các cồn để canh tác, nuôi tôm và một số loại vật nuôi. Một số người sinh sống, bám trụ lại dù đã được chính quyền tuyên truyền, cảnh báo.

Trong buổi sáng 29-10, lực lượng chức năng đã đưa tám người dân từ giữa sông Trà Khúc vào bờ.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, tổ chức tìm kiếm, tiếp cận người dân để đưa vào bờ. Ảnh: NGUYỄN YÊN



Hiện tại, còn khoảng năm người đang tập trung rải rác trên các cồn ở giữa sông Trà Khúc. Lực lượng chức năng đưa 2 ca nô, nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, tiếp cận người dân để đưa vào bờ.

Lực lượng chức năng đã đưa tám người dân từ giữa sông Trà Khúc vào bờ. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Ông Phạm Xuân Sinh, Chủ tịch UBND xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trong buổi sáng, lực lượng Cảnh sát PCCC và CHCN Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với chính quyền địa phương, Công an xã tổ chức vận động, thuyết phục, cưỡng chế 8 trường hợp ở lại sông Trà Khúc.

“Đa số bà con ra cồn giữa sông Trà Khúc nuôi bò, heo, gà… Khi xảy ra lũ lớn thì không kịp di chuyển vào bờ hoặc ở lại để giữ tài sản nên lực lượng chức năng tổ chức vận động vào bờ an toàn. Hiện tại, còn một số trường hợp người dân nuôi tôm ở giáp ranh với cầu Cổ Lũy” - ông Sinh cho hay.

Dọc sông Trà Khúc có nhiều gò đất lớn, người dân tận dụng để dựng lán, chăn nuôi, canh tác. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Theo chính quyền địa phương, dọc sông Trà Khúc có nhiều gò đất lớn nhỏ được người dân tận dụng để dựng lán, chăn nuôi, canh tác. Khi lũ về, các khu vực này nhanh chóng bị cô lập.

“Mặc dù đã nhiều lần khuyến cáo, song vẫn còn sáu người dân đang bám trụ trên các gò giữa sông. Chúng tôi đã cử lực lượng vận động, yêu cầu người dân khẩn trương rời khỏi khu vực nguy hiểm. Nếu không tự giác vào bờ, xã sẽ cưỡng chế để đảm bảo an toàn tính mạng” - ông Sinh nhấn mạnh.

Đến thời điểm hiện tại, còn khoảng năm người dân đang tập trung rải rác trên các cồn ở giữa sông Trà Khúc. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Từ ngày 25-10 đến 9 giờ ngày 29-10, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to (tập trung tại địa bàn các xã phía Đông tỉnh), lượng mưa tại một số trạm như sau: Trà Thanh 1.699 mm, Trà Nham 1.276 mm, Hương Trà 1.221 mm, Sơn Trà 1.235 mm, Trà Hiệp 1.290 mm, Ba Điền 1.141 mm, Trà Tây 2 963 mm, Sơn Long 950 mm, Trà Tân 818 mm.

Mực nước lúc 10 giờ ngày 29-10 trên sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ 4,47 m, dưới báo động 2 là 0,03 m; sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc 7,37 m, trên mức báo động 3 là 0,87 m; sông Vệ tại trạm Sông Vệ 3,99 m, trên mức báo động 2 là 0,49 m; sông Trà Câu tại trạm Trà Câu 4,08 m, dưới mức báo động 2 là 0,42 m.

Trên sông Trà Khúc, nước lên nhanh và chảy xiết. Chính quyền đã cấm lưu thông qua cầu Trà Khúc 1 để đảm bảo an toàn.