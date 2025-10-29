Quảng Ngãi: Cấm lưu thông qua cầu Châu Ổ trên Quốc lộ 1A 29/10/2025 14:54

(PLO)- Nước sông Trà Bồng lên nhanh, xấp xỉ đỉnh lũ 2009. Chính quyền cấm lưu thông qua cầu Châu Ổ.

Chiều 29-10, Thượng tá Vũ Thanh Giang, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết các đơn vị chức năng vừa cấm các phương tiện lưu thông qua cầu Châu Ổ, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Lực lượng chức năng chốt chặn ở hai đầu cầu Châu Ổ.

Theo đó, khi lũ trên sông Trà Bồng vượt báo động 3 và tiếp tục tăng nhanh, xấp xỉ mức lũ 2009, các đơn vị đã cấm lưu thông qua cầu Châu Ổ để đảm bảo an toàn.

Lúc 12 giờ, lũ trên sông Trà Bồng tiếp tục lên cao.

Nước sông Trà Bồng đã dâng chạm đáy dầm cầu Châu Ổ.

Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) thông tin, lúc 12 giờ 40 ngày 29-10, nước lũ dâng cao đã chạm đáy dầm công trình cầu Châu Ổ tại lý trình Km1036+ 261 tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Để đảm bảo an toàn công trình, Khu Quản lý đường bộ III đã chỉ đạo cắt cử người đến hiện trường trực, theo dõi tình hình. Đồng thời phối hợp với các đơn vị, lực lượng tại địa phương đảm bảo an toàn công trình, phân luồng, điều tiết, hướng dẫn giao thông.

Nhiều nơi ở Quảng Ngãi vẫn trong tình trạng ngập sâu.

Trước tình hình nước lũ có khả năng dâng cao, đến 13 giờ 15, đơn vị quản lý đường bộ phối hợp với lực lượng CSGT tỉnh Quảng Ngãi, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi thực hiện rào chắn, cấm phương tiện và người qua cầu, đồng thời cắt cử lực lượng ứng trực tại hai đầu cầu Châu Ổ.

Việc cấm đi lại trên cầu Châu Ổ bắt đầu từ 13 giờ 15 ngày 29-10.

Về lộ trình thay thế, có 2 lộ trình cho phương tiện di chuyển trên Quốc lộ 1 vòng qua cầu Châu Ổ.

Phương án Phân luồng cầu Châu Ổ Km1036+261 QL1 Quảng Ngãi:

Phương án 1 (phương án đi gần vào đường địa phương): Từ Bắc vào đến ngã ba dốc Sỏi Km1028+200/Quốc lộ 1 rẽ trái xuống Dung Quất rồi ra lại Quốc lộ 1 tại ngã tư Bình Long Km1040+200 và ngược lại.