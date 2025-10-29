Quảng Ngãi: Cấm lưu thông qua cầu Châu Ổ trên Quốc lộ 1A

Chiều 29-10, Thượng tá Vũ Thanh Giang, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết các đơn vị chức năng vừa cấm các phương tiện lưu thông qua cầu Châu Ổ, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Theo đó, khi lũ trên sông Trà Bồng vượt báo động 3 và tiếp tục tăng nhanh, xấp xỉ mức lũ 2009, các đơn vị đã cấm lưu thông qua cầu Châu Ổ để đảm bảo an toàn.
Lúc 12 giờ, lũ trên sông Trà Bồng tiếp tục lên cao.
Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) thông tin, lúc 12 giờ 40 ngày 29-10, nước lũ dâng cao đã chạm đáy dầm công trình cầu Châu Ổ tại lý trình Km1036+ 261 tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Để đảm bảo an toàn công trình, Khu Quản lý đường bộ III đã chỉ đạo cắt cử người đến hiện trường trực, theo dõi tình hình. Đồng thời phối hợp với các đơn vị, lực lượng tại địa phương đảm bảo an toàn công trình, phân luồng, điều tiết, hướng dẫn giao thông.
Trước tình hình nước lũ có khả năng dâng cao, đến 13 giờ 15, đơn vị quản lý đường bộ phối hợp với lực lượng CSGT tỉnh Quảng Ngãi, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi thực hiện rào chắn, cấm phương tiện và người qua cầu, đồng thời cắt cử lực lượng ứng trực tại hai đầu cầu Châu Ổ.
Về lộ trình thay thế, có 2 lộ trình cho phương tiện di chuyển trên Quốc lộ 1 vòng qua cầu Châu Ổ.
Phương án Phân luồng cầu Châu Ổ Km1036+261 QL1 Quảng Ngãi:
- Phương án 1 (phương án đi gần vào đường địa phương): Từ Bắc vào đến ngã ba dốc Sỏi Km1028+200/Quốc lộ 1 rẽ trái xuống Dung Quất rồi ra lại Quốc lộ 1 tại ngã tư Bình Long Km1040+200 và ngược lại.
- Phương án 2 (phương án phân luồng từ xa lên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi): Từ Bắc vào đến ngã ba cầu vượt Trường Hải (xã Núi Thành - TP Đà Nẵng) Km1011+800/Quốc lộ 1 rẽ phải để lên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, vào đến nút giao Km1063+720/Quốc lộ 1 (giao giữa Quốc lộ 1 và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại Km139+204) để đi vào Nam và ngược lại.