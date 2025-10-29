Khẩn cấp ngăn nước sông Trà Khúc tràn vào nội đô Quảng Ngãi 29/10/2025 16:51

(PLO)- Nước sông Trà Khúc lên cao hơn trạm bơm nên đã tràn vào nội đô qua đường ống cống.

Đến 16 giờ ngày 29-10, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang khẩn trương dùng cát bịt miệng cống tại trạm bơm trong dự án Kè chống sạt lở và cải tạo cảnh quan bờ nam sông Trà Khúc để ngăn nước sông Trà Khúc chảy ngược vào trong.

Video: Khẩn cấp chặn nước sông Trà Khúc tràn vào nội đô Quảng Ngãi

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, chỉ đạo khắc phục.

Sông Trà Khúc vượt mức báo động 3 vào sáng 29-10.

Theo ghi nhận, tại điểm xảy ra tình trạng nước tràn ngược vào trong nội đô, lực lượng chức năng huy động một máy múc và hàng chục người để bịt miệng cống.

Máy múc dùng các tấm sắt đè lên miệng cống. Trong khi đó, các công nhân công ty môi trường đô thị Quảng Ngãi tích cực đổ cát vào bao, chuyển xuống bịt điểm tràn.

Hàng trăm bao cát được chuẩn bị sẵn để bịt miệng cống.

Theo ông Phạm Văn Nhân, cán bộ quản lý dự án, trạm bơm này nhằm mục đích hút nước từ trong thành phố đưa ra sông Trà Khúc. Khi nước sông Trà Khúc thấp, bốn cửa phay hoạt động; nước sông Trà Khúc lớn thì bốn cửa phay đóng.

Công nhân môi trường đô thị chuyển cát vào bịt miệng cống.

Khi trạm bơm hoạt động thì bơm nước từ trong thành phố ra sông. Tuy nhiên, hiện tại nước sông Trà Khúc đang dâng cao hơn công trình bên trong nên nước sông tràn vào qua cống. Hiện đang xử lý bịt nắp cống lại, nước sông sẽ không tràn vào nữa”, ông Nhân cho biết.

Vị trí miệng cống làm nước sông Trà Khúc tràn ngược vào trong.

Theo thông tin từ Chi cục thủy lợi thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, sáng 29-10, nước trên sông Trà Khúc đã vượt mức báo động 3.

Lúc 10 giờ cùng ngày, mức nước sông tại trạm Trà Khúc 7,37 m, trên mức báo động 3 là 0,87 m và đang tiếp tục lên cao.