Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương 30/03/2026 15:58

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương Tổng cục Chính trị đã tích cực, chủ động đề xuất nội dung bổ sung, điều chỉnh Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ngày 30-3, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị xem xét, thông qua nội dung bổ sung, hoàn thiện Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Hội nghị đã xem xét, thông qua nội dung bổ sung, hoàn thiện Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và một số nội dung quan trọng khác.

Quân ủy Trung ương ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đề án, dự án cụ thể, trong đó xác định năm 2026, toàn quân triển khai thực hiện 82 nhiệm vụ, đề án, dự án, chương trình.

Đến nay, toàn quân đã triển khai 50 nhiệm vụ, đề án, dự án, chương trình, trong đó đã hoàn thành 17 nhiệm vụ, đang thực hiện 33 nhiệm vụ bảo đảm đúng tiến độ; 32 nhiệm vụ, đề án, dự án, chương trình còn lại sẽ tiếp tục triển khai trong năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương Tổng cục Chính trị đã tích cực, chủ động đề xuất nội dung bổ sung, điều chỉnh Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030; Nghị quyết Đại hội biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, Tổng Bí thư thống nhất với nội dung Chương trình hành động gồm các chương trình công tác lớn và các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đề án, dự án, chương trình cụ thể.

Tổng Bí thư giao Thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ đạo Cơ quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đồng chí đại biểu và Quân ủy Trung ương, hoàn thiện nội dung bổ sung, điều chỉnh Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương, trình đồng chí Phó bí thư Quân ủy Trung ương ký ban hành để cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

Tổng Bí thư yêu cầu các đảng ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội rà soát, bổ sung, điều chỉnh Chương trình hành động của đảng ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.