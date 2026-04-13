Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang hạch toán trùng công nợ hơn 2,1 tỉ đồng 13/04/2026 17:15

(PLO)- Thanh tra TP Cần Thơ xác định Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang thiếu chặt chẽ dẫn đến hạch toán trùng hai lần công nợ phải trả về hóa chất và vật tư y tế với số tiền hơn 2,1 tỉ đồng.

Thanh tra TP Cần Thơ vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý tài sản và sử dụng tài chính tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hậu Giang cũ, nay là BVĐK Hậu Giang.

Kết quả thanh tra cho thấy đơn vị cơ bản chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách nhà nước và chế độ kế toán. Công tác đấu thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế cơ bản đảm bảo quy định.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang cũ, nay là Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang. Ảnh: CHÂU ANH

Tuy nhiên, đơn vị vẫn còn một số tồn tại. Cụ thể, về quản lý tài chính, bệnh viện chưa hạch toán đầy đủ nguồn thu từ vị trí đặt máy bán nước tự động và lãi tiền gửi ngân hàng với số tiền hơn 18,4 triệu đồng. Thanh tra TP Cần Thơ cho rằng đây là sai sót nghiệp vụ, số tiền không lớn và chưa gây hậu quả thực tế.

Cạnh đó, bệnh viện chưa theo dõi, phân loại và hạch toán riêng chi phí khám chữa bệnh theo yêu cầu, bãi giữ xe, căn tin, xử lý rác thải y tế. Điều này gây khó khăn trong việc xác định giá dịch vụ và đánh giá hiệu quả hoạt động.

Thanh tra TP Cần Thơ cũng chỉ ra một số vi phạm khác như chi phụ cấp ưu đãi nghề chưa phù hợp hơn 119 triệu đồng; chi phụ cấp độc hại, nguy hiểm chưa phù hợp hơn 105 triệu đồng; chi chưa đúng niên độ kế toán giai đoạn 2023-2024 hơn 1,3 tỉ đồng.

Đoàn thanh tra xác định một số dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu chưa đảm bảo phương pháp định giá; một số chứng từ chi dịch vụ vi phạm quy định về thanh toán không dùng tiền mặt. Các khoản chi do Khoa Mắt thực hiện để cung ứng dịch vụ phẫu thuật Phaco cũng vi phạm quy định về hóa đơn, chứng từ với số tiền hơn 554,5 triệu đồng.

Kết luận thanh tra xác định công tác kế toán của bệnh viện còn thiếu chặt chẽ, chưa thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, đối chiếu hồ sơ. Từ đó dẫn đến hạch toán hai lần công nợ phải trả khác của hóa chất và vật tư y tế giai đoạn 2016-2022 với số tiền hơn 2,1 tỉ đồng.

Từ những sai sót trên, Thanh tra TP Cần Thơ kiến nghị Sở Y tế chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân lãnh đạo qua các thời kỳ. Giám đốc bệnh viện cũng được yêu cầu tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các bộ phận liên quan.

Về xử lý kinh tế, Thanh tra TP yêu cầu bệnh viện thu hồi hơn 554,5 triệu đồng liên quan đến các khoản chi tại Khoa Mắt. Chánh Thanh tra TP cũng ban hành quyết định thu hồi hơn 236 triệu đồng do thanh toán chưa đúng quy định các khoản chi phụ cấp.