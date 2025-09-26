Nhân viên cân thanh long giả danh trợ lý giám đốc, chiếm đoạt gần 64 tỉ đồng 26/09/2025 16:08

(PLO)- Giả danh trợ lý giám đốc công ty xuất khẩu thanh long, Lê Khắc Kiệt đã lừa đảo chiếm đoạt gần 64 tỉ đồng của các bị hại.

Ngày 26-9, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Khắc Kiệt (27 tuổi, ngụ Đồng Tháp) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, tháng 4-2022, Kiệt làm thuê cho bà NTNN ở Long An (nay là Tây Ninh). Từ đây, Kiệt quen biết với ông TVA và ông NTS. Sau khi nghỉ việc, Kiệt chuyển sang làm cho một công ty ở huyện Châu Thành, tỉnh Long An cũ.

Trong thời gian này, do vay mượn nhiều nơi và mất khả năng chi trả, Kiệt nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của bà N, ông A, ông S và bà NTNM.

Bị cáo Lê Khắc Kiệt giả danh trợ lý giám đốc để lừa đảo. Ảnh: CTV

Để tạo lòng tin, Kiệt tự nhận là trợ lý, phiên dịch cho giám đốc công ty là đơn vị chuyên thu mua, xuất khẩu thanh long sang Trung Quốc, Malaysia với lợi nhuận cao.

Kiệt rủ bà N, ông A, ông S và bà M góp vốn cùng làm ăn, hứa chia đôi lợi nhuận. Tin tưởng, các bị hại nhiều lần chuyển tiền cho Kiệt..

Qua điều tra, Kiệt đã chiếm đoạt của 4 nạn nhân và hai chị ruột của Kiệt để góp vốn với số tiền gần 64 tỉ đồng.

Để củng cố lòng tin, Kiệt còn lập bảng kê giả mạo mang tên công ty, ghi chi tiết lượng hàng thu mua, số tiền đầu tư, doanh thu và lợi nhuận. Những bảng kê này được gửi qua Zalo cho các bị hại.

Đồng thời, Kiệt dùng một phần tiền nhận được để trả lại vốn hoặc chia lợi nhuận, khiến nhiều người tin tưởng và tiếp tục rót thêm tiền. Thực tế, toàn bộ số tiền Kiệt dùng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Đến tháng 12-2022, Kiệt bỏ trốn, các bị hại tìm đến Công ty ở huyện Châu Thành thì mới biết Kiệt chỉ từng là nhân viên cân thanh long, hoàn toàn không liên quan đến việc xuất khẩu.

Vụ việc nhanh chóng được tố cáo đến cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra, Kiệt thừa nhận toàn bộ hành vi.

Kết quả điều tra xác định, tổng số tiền Kiệt đã chiếm đoạt của các bị hại là gần 64 tỉ đồng, Kiệt đã trả lại tổng số tiền là gần 43,3 tỉ đồng, thu lợi gần 20,5 tỉ đồng để tiêu xài cá nhân.

Với thủ đoạn gian dối, số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Kiệt 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.