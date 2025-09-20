Giả danh nhân viên cấp nước để lừa đảo ngày càng tinh vi 20/09/2025 14:44

Phát biểu tại chương trình, TS Nguyễn Huy Cương, Trưởng Bộ môn Cấp thoát nước, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh: nước sạch là một nguồn tài nguyên vô giá, gắn liền trực tiếp với sức khỏe, chất lượng cuộc sống và sự phát triển bền vững của xã hội.

Tuy nhiên, tình trạng khai thác nước ngầm quá mức trong thời gian qua đã gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng như: suy giảm chất lượng nước, ô nhiễm nguồn nước, sụt lún đất, và đặc biệt là những ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe con người.

Đông đảo người dân tham gia chương trình.

Tại chương trình, nhiều người dân đã chia sẻ những khó khăn trong việc tiếp cận nước sạch, đặc biệt là các hộ nằm trong khu vực quy hoạch treo hoặc dự án treo. Do vướng mắc pháp lý, họ không thể lắp đặt đồng hồ nước, buộc phải sử dụng nước giếng khoan, kéo dài tình trạng phụ thuộc vào nguồn nước ngầm.

Ngoài ra, người dân cũng phản ánh tình trạng lừa đảo ngày càng tinh vi. Một số đối tượng xấu đã có trong tay nhiều thông tin cá nhân và giả danh nhân viên cấp nước để lừa ký hợp đồng, yêu cầu cung cấp CCCD qua điện thoại.

Ông Nguyễn Minh Hải – Phó Giám đốc Công ty Cấp nước Trung An.

Phản hồi các ý kiến trên, ông Nguyễn Minh Hải – Phó Giám đốc Công ty Cấp nước Trung An cho biết, đối với những hộ dân chưa có giấy tờ hợp pháp, việc lắp đặt đồng hồ nước gặp nhiều khó khăn do phải tuân thủ quy định pháp luật. Tuy nhiên, công ty vẫn có phương án linh hoạt: sẽ phối hợp cùng địa phương để xem xét từng trường hợp cụ thể.

Trường hợp các hộ dân chưa có giấy tờ, công ty có thể hỗ trợ lắp đặt đồng hồ chung tại thửa đất có pháp lý đầy đủ, sau đó chia nước về cho từng hộ nhỏ.

Về tình trạng lừa đảo, ông Hải bày tỏ sự bức xúc và khẳng định: Công ty không yêu cầu người dân ký hợp đồng hay cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại.

Nếu nhận được các cuộc gọi nghi ngờ, người dân nên liên hệ trực tiếp với công ty để xác minh. Sắp tới, SAWACO sẽ triển khai số điện thoại định danh hiển thị rõ tên SAWACO khi liên lạc với khách hàng (dự kiến áp dụng từ tháng 10).

Ông Võ Tấn Khoa, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hưng Thuận.

Ông Võ Tấn Khoa, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hưng Thuận cho biết, phường hiện có trên 183.000 dân với hơn 51.000 hộ, là một trong 10 phường đông dân nhất TP.HCM, kéo theo nhu cầu sử dụng nước sạch tăng cao.

Ông Khoa cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hành vi lừa đảo. Người dân không nên làm theo bất kỳ yêu cầu nào qua điện thoại, không cung cấp thông tin cá nhân, không kết bạn Zalo, không truy cập các đường link lạ. Chính quyền phường đã nhiều lần tuyên truyền về vấn đề này và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để bảo vệ người dân trước các rủi ro an ninh thông tin.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An đã phối hợp với UBND phường Đông Hưng Thuận tiến hành lắp đặt 1 trụ nước uống tại vòi tại trụ sở UBND phường với mong muốn đáp ứng nhu cầu tốt nhất việc tiếp cận và sử dụng nguồn nước sạch.