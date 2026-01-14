Bộ VH-TT&DL yêu cầu thẩm định chặt chẽ chương trình có người nổi tiếng trên mạng xã hội 14/01/2026 19:04

(PLO)- Đối với các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, Bộ VH-TT&DL yêu cầu thẩm định chặt chẽ nội dung, nhất là các chương trình có sự tham gia của người nổi tiếng trên mạng xã hội.

Bộ VH-TT&DL vừa ban hành văn bản số 155 ngày 13-1-2026 gửi Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy và UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo Bộ VH-TT&DL, việc ban hành văn bản nhằm bảo đảm thống nhất trong quản lý nhà nước, tổ chức các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch tại địa phương để nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Bộ VH-TT&DL đề nghị các địa phương quán triệt và triển khai nghiêm Chỉ thị số 55 ngày 22-12-2025 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 36 ngày 31-12-2025 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Hoạt động múa lân trong nghi thức rước lễ của chương trình Tết Việt - Tết phố 2025. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Cùng với đó, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chủ động theo dõi, phân tích, dự báo các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực văn hóa, tư tưởng; tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý văn hóa với Ban Tuyên giáo và Dân vận, cấp ủy và lực lượng chức năng trong công tác nắm tình hình, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, không để hình thành các điểm nóng về văn hóa, tư tưởng trong dịp Tết.

Bộ VH-TT&DL cũng yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về quản lý, tổ chức lễ hội; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu trong bảo đảm an ninh, trật tự khi tổ chức lễ hội tại địa phương.

Đối với việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, Bộ VH-TT&DL đề nghị các địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết Bính Ngọ 2026, tạo điều kiện để người dân được sáng tạo, thụ hưởng văn hóa, phát huy giá trị truyền thống của Tết cổ truyền, đồng thời lan tỏa hình ảnh văn hóa Việt Nam ra quốc tế, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển đất nước.

Các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân được yêu cầu tổ chức theo hướng thiết thực, hiệu quả, bảo đảm chất lượng nghệ thuật, an toàn và tiết kiệm; nội dung chương trình cần thẩm định chặt chẽ, nhất là các chương trình quy mô lớn, có yếu tố nước ngoài hoặc có sự tham gia của người nổi tiếng trên mạng xã hội.

Bộ cũng yêu cầu chủ động phát hiện, ngăn chặn việc sản xuất, lưu hành các sản phẩm văn hóa độc hại, phản cảm, trái thuần phong mỹ tục, bảo đảm ổn định tư tưởng và định hướng dư luận xã hội tích cực.

Bên cạnh đó, các địa phương cần chú trọng tổ chức hoạt động tuyên truyền lưu động, chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu công nghiệp; khôi phục, bảo tồn các trò chơi dân gian, môn thể thao truyền thống phù hợp với phong tục, tập quán địa phương.

Trong lĩnh vực du lịch, Bộ VH-TT&DL yêu cầu triển khai các phương án phục vụ du khách gắn với giá trị văn hóa truyền thống dịp Tết, bảo đảm chất lượng dịch vụ, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường; kịp thời xử lý các phản ánh, kiến nghị của du khách và doanh nghiệp, không để xảy ra tình trạng trục lợi trong hoạt động du lịch.

Về quản lý và tổ chức lễ hội, Bộ VH-TT&DL đề nghị các địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội trang trọng, đúng nghi lễ truyền thống, không tổ chức tràn lan, phô trương, lãng phí.

Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh, hạn chế đốt vàng mã, rải tiền lẻ không đúng nơi quy định, ngăn chặn mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình.

Việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới được giao cho địa phương căn cứ tình hình thực tế, bảo đảm đúng quy định pháp luật, tuyệt đối an toàn và tiết kiệm.

Bộ cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, thể thao, du lịch trong dịp Tết; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là tình trạng nâng giá, ép giá du khách; đồng thời rà soát việc sử dụng Quốc kỳ, Đảng kỳ, Quốc huy tại trụ sở cơ quan và nơi công cộng, bảo đảm đúng quy định, trang trọng và tôn nghiêm.