Sau kỳ nghỉ Tết, học sinh ‘vui hết sảy’ khi tới trường 03/02/2025 11:21

Ngày 3-2, hơn 1,7 triệu học sinh TP.HCM trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết dài 11 ngày.

Để tạo hứng khởi cho các em trong ngày học đầu năm, nhiều trường đã tổ chức các hoạt động đặc biệt.

Đối với trẻ mầm non, môi trường rất quan trọng. Do đó, để đảm bảo an toàn cho trẻ trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết, ngày 2-2, Trường Mầm non Tân Phong, quận 7, đã tổng vệ sinh tất cả các khu vực xung quanh nhà trường, lớp học, nhà bếp và các phòng chức năm.

Các cô Trường Mầm non Tân Phong đón trẻ từ cổng và gửi tặng những chiếc kẹo mút, bao lì xì dễ thương. Ảnh: NTCC

Sáng nay, các cô đã đón bé từ cổng với chiếc áo dài xinh xắn, đủ màu sắc cùng với bao lì xì nhỏ xinh kèm câu chúc Tết: “Chúc bé chăm ngoan, học giỏi, luôn là niềm tự hào của ông bà và cha mẹ”.

Bà Phạm Bảo Hạnh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết sau kỳ nghỉ Tết dài 11 ngày bên ba mẹ, không tránh khỏi cảnh trẻ đi học lại sẽ mè nheo, khóc nhè. Do đó, sự đón tiếp từ ngay cổng với thái độ ân cần, chu đáo, đầy tình yêu thương của các cô cùng với chiếc kẹo mút xinh xắn, bao lì xì dễ thương sẽ giúp các con sớm hòa nhập.

Trong khi đó, các bé Trường Mầm non Hạnh Thông Tây, quận Gò Vấp, reo lên thích thú, đầy phấn khích khi thấy đội lân xuất hiện trong lớp học.

Điểm đặc biệt, đội lân do các anh chị lớp lá thể hiện. Các em đã đến từng phòng làm việc, phòng chức năng, các phòng học để xông đất, chúc Tết.

Các bé Trường Mầm non Hạnh Thông Tây thích thú khi thấy đội lân đến chúc Tết. Ảnh: NTCC

Ngoài ra, Ban lãnh đạo trường từ hiệu trưởng cho đến phó hiệu trưởng cũng đến từng lớp, từng bộ phận chúc Tết, lì xì cho cô và trẻ.

Ban giám hiệu Trường Mầm non Hạnh Thông Tây đến từng lớp lì xì cho cô và trò. Ảnh: NTCC

Sáng nay, nhiều học sinh Trường THCS Vân Đồn, quận 4, bất ngờ khi thấy cô hiệu trưởng đứng đón từ cổng cùng với bao lì xì trên tay.

Hiệu trưởng Trường THCS Vân Đồn đón và lì xì cho toàn bộ học sinh trong buổi học đầu năm mới. Ảnh: NTCC

Bà Lê Thị Thùy, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết đây là hoạt động thường niên tạo không khí vui vẻ, phấn khởi cho các em trước khi bước vào một buổi học đầu tiên của năm mới.

Trường Tiểu học Trần Quang Khải, quận Gò Vấp, đã tổ chức buổi chào cờ đầu xuân nhẹ nhàng với những tiết mục đặc sắc và câu đố vui nhộn.

Vẫn mang hương vị Tết, sáng nay, nhiều học sinh đến trường trong bộ áo dài sặc sỡ. Các em được thưởng thức những tiết mục văn nghệ hấp dẫn. Ngoài ra, trường còn sinh hoạt ngắn gọn về ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam kèm những câu hỏi để các em tìm hiểu.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Quang Khải háo hức trở lại trường sau khi kết thúc kỳ nghỉ tết. Ảnh: HP

Trong ngày đầu tiên đi học trở lại, Trường Tiểu học Đặng Trần Côn, quận 4, đã tổ chức cho học sinh sinh hoạt tập thể, văn nghệ, hái lộc trả lời câu hỏi, đố vui nhận bao lì xì, thi “Lời chúc hay nhất” dưới các hình thức đọc thơ, vè...

Học trò nhận lì xì từ thầy cô trong buổi học đầu năm mới. Ảnh: TH

Bà Phạm Thúy Hà, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ buổi học đầu tiên trong năm học mới diễn ra nhẹ nhàng với nhiều hoạt động vui tươi để các em cảm thấy thích thú khi đến trường.