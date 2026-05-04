Áo bắt nghi phạm bỏ thuốc diệt chuột vào thức ăn dặm trẻ em 04/05/2026 11:31

Ngày 3-5, cảnh sát Áo cho biết đã bắt một nghi phạm 39 tuổi liên quan vụ phát hiện chất diệt chuột trong các lọ thức ăn dặm trẻ em, theo hãng tin Reuters.

Vụ bắt diễn ra sau khi công ty HiPP vào tháng trước đã thu hồi một phần sản phẩm sau khi cơ quan chức năng phát hiện chất diệt chuột và một “phụ gia độc hại” chưa xác định trong các lọ thức ăn trẻ em được bán tại Áo, CH Czech và Slovakia.

HiPP là doanh nghiệp gia đình được thành lập cách đây hơn 120 năm tại bang Bavaria, Đức. Trụ sở chính tại Đức và cơ sở sản xuất chính của công ty đặt tại Pfaffenhofen an der Ilm, thuộc vùng Thượng Bavaria. Công ty mẹ HiPP Holding AG có trụ sở tại Sachseln, Thụy Sĩ.

HiPP cho biết vào thời điểm đó rằng sản phẩm của họ không bị nhiễm độc trong quá trình sản xuất và việc thu hồi được tiến hành do một “hành vi phạm tội” đang được cơ quan chức năng điều tra.

Công ty sau đó thông báo đã bị một kẻ tống tiền liên hệ uy hiếp.

Ngay sau khi vụ việc bị phanh phui, tờ Die Presse của Áo đưa tin rằng một email đã được gửi đến HiPP vào tháng 3, yêu cầu 2 triệu euro (2,3 triệu USD) trong vòng 6 ngày, nhưng công ty chỉ phát hiện ra email này sau khi thời hạn đã trôi qua hai tuần.

Một số sản phẩm của công ty HiPP được bày bán trong siêu thị. Ảnh: mageBROKER/IMAGO

Cảnh sát bang Burgenland ở miền đông Áo hôm 3-5 xác nhận đã bắt giữ một nghi phạm 39 tuổi liên quan vụ việc.

“Tuy nhiên, vì lý do chiến thuật điều tra, chúng tôi không thể cung cấp thêm thông tin về các bước tiếp theo của cuộc điều tra” - ông Helmut Marban, người phát ngôn của Cục Cảnh sát bang Burgenland, nói với kênh Al Jazeera.

Sau khi phát hiện thực phẩm trẻ em bị nhiễm độc vào tháng trước, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không sử dụng các sản phẩm HiPP nếu thấy có dấu hiệu bất thường như: đáy lọ dán nhãn trắng có vòng tròn đỏ, nắp bị hỏng, không còn niêm phong an toàn hoặc có mùi lạ.

Cơ quan An toàn Thực phẩm và Y tế Áo khuyến nghị bất kỳ ai xuất hiện các triệu chứng ngộ độc, bao gồm chảy máu, suy nhược nghiêm trọng hoặc da tái nhợt, nên tìm đến cơ sở y tế.

Theo cơ quan an toàn thực phẩm Áo, chất diệt chuột làm gián đoạn quá trình sử dụng vitamin K của cơ thể, và các triệu chứng thường xuất hiện từ 2 đến 5 ngày sau khi ăn phải.