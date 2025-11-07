Hình ảnh người lính Biên phòng Tây Ninh tuần tra giữa mùa nước nổi 07/11/2025 10:36

(PLO)- Mùa nước nổi, những người lính mang quân hàm xanh vẫn ngày đêm bám trụ, căng mình tuần tra giữ gìn bình yên nơi biên cương Tổ quốc.

Đầu tháng 11-2025, phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM có mặt tại Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây và Mỹ Quý Tây (tỉnh Tây Ninh) để theo chân cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới, chống buôn lậu vào mùa nước nổi.

Video: Lực lượng Biên phòng Tây Ninh tuần tra giữa mùa nước nổi.

Tuần tra giữa mênh mông đồng nước

Biên giới vào mùa nước nổi khó phân định bởi tất cả chỉ toàn nước và nước. Những bờ ruộng ngày nào các chiến sĩ biên phòng rong ruổi tuần tra, giờ cũng chìm sâu trong nước. Chính điều này khiến việc tuần tra, kiểm soát càng thêm gian nan, nhất là trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu.

Từ đầu tháng 10 đến nay, tình hình mưa lũ thất thường, nước lũ cao hơn so với mọi năm. Những người lính biên phòng ở Đồn Mỹ Thạnh Tây vẫn ngày đêm tuần tra trên tuyến biên giới.

Trước khi lên đường, lệnh của tổ trưởng vang lên rõ ràng, nghiêm ngặt từ mục đích, yêu cầu đến kiểm tra trang thiết bị. Mọi thứ diễn ra theo kỷ luật.

Sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị, đội tuần tra Đồn Mỹ Thạnh Tây nhanh chóng di chuyển xuống vỏ lãi rời bến, xuyên qua cánh đồng mênh mông nước tiếp giáp với xã Toul Sdei, huyện Chanthrea, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia.

Lực lượng Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây thường xuyên tuần tra các cột mốc biên giới. Đồn được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 11,229 km đường biên giới qua địa bàn 2 xã Đông Thành và Bình Thành, tỉnh Tây Ninh; tiếp giáp xã Toul Sdei, huyện Chanthrea, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia.

Hạ sĩ Huỳnh Đức Huy (Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây) cho biết: "Mỗi lần đi tuần tra và kiểm tra trên các cột mốc, tôi luôn có cảm giác thiêng liêng và tự hào. Đó cũng là động lực để tôi và đồng đội nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao".

Ngoài ra, hàng ngày, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây đều tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới dài gần 11,3 km được giao quản lý.

Siết biên, không để buôn lậu xé đồng, luồn kênh vào nội địa

Không khó khăn như Đồn Mỹ Thạnh Tây, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây với đặc thù là địa bàn bằng phẳng dễ qua lại đặt ra nhiều thách thức trong công tác giữ vững an ninh khu vực biên giới.

Lực lượng biên phòng Mỹ Quý Tây kiểm tra giấy tờ tùy thân người dân qua lại cửa khẩu.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây hiện đang quản lý khoảng 14 km đường biên. Do đó, Ban Chỉ huy thường xuyên quán triệt và phân công lực lượng tuần tra, túc trực khu vực biên giới cả ngày lẫn đêm để kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phức tạp về an ninh biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ.

Ngoài tuần tra, kiểm soát, lực lượng Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây cũng tăng cường phối hợp tuần tra song phương trong quản lý, bảo vệ biên giới với nước bạn Campuchia.

Theo Đại úy Trần Bình Nam, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, cho biết từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã chủ trì, phối hợp bắt 21 vụ với 26 đối tượng; khởi tố 7 vụ, 9 bị can; thu giữ 18,3 kg ma túy, 2 khẩu súng, 32 viên đạn, 8 cây vàng cùng nhiều phương tiện liên quan...

“Tội phạm ngày càng tinh vi, lợi dụng đồng bằng trống trải, đường tắt xuyên ruộng và đêm tối để hoạt động. Chúng tôi tăng cường mật phục, tuần tra khép kín, phối hợp chặt với công an, hải quan, quân đội để chặn từ sớm, từ xa”, Đại úy Nam nói.

Lực lượng Đồn Biên phòng thường xuyên tăng cường kiểm tra khu vực biên giới.

Càng cận Tết, thủ đoạn của các đối tượng càng tinh vi, liều lĩnh. Trước nguy cơ hình thành điểm nóng, lực lượng Biên phòng Tây Ninh đang siết chặt kiểm soát từ sớm, từ xa, chủ động tuần tra, khóa chặt các đường mòn, lối mở, bảo vệ biên giới bình yên.