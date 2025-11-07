Hình ảnh người lính Biên phòng Tây Ninh tuần tra giữa mùa nước nổi

Đầu tháng 11-2025, phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM có mặt tại Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây và Mỹ Quý Tây (tỉnh Tây Ninh) để theo chân cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới, chống buôn lậu vào mùa nước nổi.
Tuần tra giữa mênh mông đồng nước
Biên giới vào mùa nước nổi khó phân định bởi tất cả chỉ toàn nước và nước. Những bờ ruộng ngày nào các chiến sĩ biên phòng rong ruổi tuần tra, giờ cũng chìm sâu trong nước. Chính điều này khiến việc tuần tra, kiểm soát càng thêm gian nan, nhất là trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu.
Siết biên, không để buôn lậu xé đồng, luồn kênh vào nội địa
Không khó khăn như Đồn Mỹ Thạnh Tây, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây với đặc thù là địa bàn bằng phẳng dễ qua lại đặt ra nhiều thách thức trong công tác giữ vững an ninh khu vực biên giới.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây hiện đang quản lý khoảng 14 km đường biên. Do đó, Ban Chỉ huy thường xuyên quán triệt và phân công lực lượng tuần tra, túc trực khu vực biên giới cả ngày lẫn đêm để kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phức tạp về an ninh biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ.
Theo Đại úy Trần Bình Nam, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, cho biết từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã chủ trì, phối hợp bắt 21 vụ với 26 đối tượng; khởi tố 7 vụ, 9 bị can; thu giữ 18,3 kg ma túy, 2 khẩu súng, 32 viên đạn, 8 cây vàng cùng nhiều phương tiện liên quan...
“Tội phạm ngày càng tinh vi, lợi dụng đồng bằng trống trải, đường tắt xuyên ruộng và đêm tối để hoạt động. Chúng tôi tăng cường mật phục, tuần tra khép kín, phối hợp chặt với công an, hải quan, quân đội để chặn từ sớm, từ xa”, Đại úy Nam nói.
Càng cận Tết, thủ đoạn của các đối tượng càng tinh vi, liều lĩnh. Trước nguy cơ hình thành điểm nóng, lực lượng Biên phòng Tây Ninh đang siết chặt kiểm soát từ sớm, từ xa, chủ động tuần tra, khóa chặt các đường mòn, lối mở, bảo vệ biên giới bình yên.