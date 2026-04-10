Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân tặng Quân khu 3 10/04/2026 13:39

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng rằng toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 3 sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cùng toàn Đảng, toàn dân.

Ngày 10-4, tại Hải Phòng, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3 long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân của Quân khu 3. Ảnh: QĐND

Hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành

Báo cáo tóm tắt thành tích, Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3 nhấn mạnh, Quân khu 3 được thành lập ngày 31-10-1945, là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng cả về kinh tế và quốc phòng - an ninh của miền Bắc và cả nước.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Quân khu 3 là vùng “địch hậu”. LLVT Liên khu 3 đã tích cực “chia lửa” với các chiến dịch lớn ở các hướng, đồng thời trực tiếp tham gia nhiều chiến dịch quan trọng.

Phong trào toàn dân “Đắp lũy, đào hào, xây dựng làng chiến đấu, biến mỗi thôn xóm thành một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ anh dũng, chiến đấu ngay trong lòng địch” đã trở thành điển hình trong cả nước.

Bằng sự mưu trí, dũng cảm, cách đánh sáng tạo, LLVT Quân khu 3 đã cùng với các tầng lớp nhân dân, các đơn vị chủ lực chiến đấu ngoan cường giành thắng lợi trong nhiều chiến dịch như: Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Hòa Bình; lập nên những chiến công vang dội như "Sấm đường 5"; “Đường 10 quật khởi”; "Cát Bi rực lửa"... tạo cục diện thuận lợi cho ta trên chiến trường Bắc Bộ; góp phần cùng với quân dân cả nước làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, đưa cách mạng Việt Nam bước sang giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan gian trưng bày tại Quân khu 3. Ảnh: QĐND

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với tinh thần “Toàn Quân khu hướng ra tiền tuyến”, “Toàn Quân khu ra trận”, Quân khu 3 vừa là hậu phương lớn chi viện sức người, sức của cho các chiến trường.

Đồng thời phối hợp với các lực lượng kiên cường bám trụ, anh dũng chiến đấu, bắn rơi hàng nghìn máy bay, bắn cháy, bắn chìm hàng trăm tàu chiến Mỹ, đập tan các chiến dịch phá hoại của đế quốc Mỹ, đặc biệt là chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không”, bảo vệ vững chắc miền Bắc xã hội chủ nghĩa, góp phần cùng cả nước làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ đổi mới, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 3 tiếp tục giữ vững và phát huy những chiến công, thành tích; là một trong những lực lượng nòng cốt giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc ở biên giới phía Bắc; phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để các địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Đặc biệt, ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc của Quân khu trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; ngày 13-2-2026, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Quân khu 3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi sổ vàng truyền thống Quân khu 3. Ảnh: QĐND

Tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng, biểu dương những thành tích xuất sắc, đóng góp to lớn của LLVT Quân khu 3 trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc trong hơn 80 năm qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp với tốc độ nhanh, phạm vi rộng; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ biên giới, biển đảo, xung đột vũ trang tác động đến an ninh, chủ quyền, kinh tế của nhiều quốc gia.

Trong nước, yêu cầu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững; không ngừng nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân; thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm là vô cùng quan trọng và cấp thiết. Nhiệm vụ quân sự-quốc phòng đang đặt ra nhiều vấn đề lớn, cấp bách đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 3. Ảnh: QĐND

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Quân khu 3 tập trung quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Nghị quyết Đảng bộ Quân khu lần thứ X, các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

Cùng với đó, nắm chắc tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, đối sách, giải pháp "đúng", "trúng", giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Phối hợp với các lực lượng, cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần xây dựng Quảng Ninh - Hải Phòng thành cực tăng trưởng kinh tế chính vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng; Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh là cực tăng trưởng chính của miền Bắc và cả nước.

Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình hành động số 46 của Đảng ủy quân khu về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: QĐND

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, Quân khu 3 tổ chức xây dựng lực lượng, điều chỉnh tổ chức biên chế “tinh, gọn, mạnh” cả đơn vị chủ lực và cơ quan quân sự địa phương hai cấp, xây dựng LLVT Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu; khả năng tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng, tác chiến độc lập, liên tục dài ngày, tác chiến trong hình thái chiến tranh công nghệ cao…

Cùng với đó, tập trung thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nghiên cứu, cải tiến, sửa chữa các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tác chiến của LLVT Quân khu.

Đồng thời, tập trung xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.