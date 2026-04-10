Lực lượng Tham mưu CAND vinh dự nhận thư chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm 10/04/2026 09:06

PLO trân trọng giới thiệu toàn văn thư chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2026

THƯ CHÚC MỪNG

CỦA TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng Tham mưu CAND (18/04/1946 - 18/04/2026)

Các đồng chí thân mến!

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân, Tôi thân ái gửi tới toàn thể lãnh đạo, tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan lực lượng Tham mưu Công an nhân dân qua các thời kỳ và gia đình các đồng chí những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, lực lượng Tham mưu Công an nhân dân đã không ngừng lớn mạnh, luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, đề cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Với những đóng góp quan trọng của công tác tham mưu Công an nhân dân, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về an ninh, trật tự ngày càng hoàn thiện, góp phần bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, duy trì vị thế đất nước trong nhóm hàng đầu thế giới về an ninh, an toàn; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh; xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Những thành tích, kết quả to lớn của lực lượng Tham mưu Công an nhân dân được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Nhân dân ghi nhận, trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ XI, tập thể Văn phòng Bộ Công an vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những chiến công, thành tích mà các đồng chí đạt được trong 80 năm qua.

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng nhằm đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới. Công tác an ninh, trật tự bên cạnh thời cơ, thuận lợi cũng đang đứng trước nhiều thách thức và yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao. Bối cảnh đó đòi hỏi công tác tham mưu Công an nhân dân phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thật sự trở thành “bộ não” của lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Công an nhân dân. Trên cơ sở nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu các vấn đề chiến lược, chiến thuật, xử lý kịp thời, hiệu quả mọi vấn đề phức tạp nảy sinh, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ về chiến lược, biến nguy thành cơ cho phát triển nhanh, bền vững đất nước, đưa công tác an ninh, trật tự trở thành nền tảng thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Đảng “hòa bình, ổn định; phát triển bền vững, chất lượng cao; nâng cao mọi mặt đời sống Nhân dân”.

Chào thân ái và quyết thắng!

TÔ LÂM, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam