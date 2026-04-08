Ngân hàng tìm vốn ngoại để giảm áp lực huy động trong nước 08/04/2026 15:19

(PLO)- Áp lực lãi suất trong nước gia tăng khiến các ngân hàng trong nước có xu hướng tìm vốn ngoại, vừa giúp đảm bảo ổn định thanh khoản, vừa duy trì đà tăng trưởng bền vững.

Ngày 8-4, Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2026, thông qua kế hoạch huy động 1 tỉ USD từ thị trường quốc tế nhằm đa dạng hóa nguồn vốn, giảm áp lực huy động trong nước và phục vụ định hướng tăng trưởng dài hạn.

Nhận định về lãi suất trong thời gian tới, Chủ tịch VIB, ông Đặng Khắc Vỹ cho biết hoạt động ngân hàng luôn phản ánh sát diễn biến của nền kinh tế. Trong bối cảnh vĩ mô nhiều biến động, đặc biệt sau đại dịch, các ngân hàng phải liên tục cập nhật thông tin, trao đổi và đưa ra các quyết sách phù hợp.

Theo ông, VIB đang từng bước xây dựng hệ thống chấm điểm rủi ro dựa trên hành vi tiêu dùng, hướng tới cá thể hóa từng khách hàng. Dù mặt bằng lãi suất không cao so với thị trường, ngân hàng vẫn duy trì sức cạnh tranh trong huy động nhờ đẩy mạnh ứng dụng AI trong nhiều năm qua.

Huy động vốn từ thị trường nước ngoài được xem là bước đi phù hợp trong bối cảnh huy động trong nước đang chịu nhiều áp lực. Ảnh: T.L

Ông Lê Quang Trung - Giám đốc khối nguồn vốn ngoại hối tại VIB cho biết thêm: "Đầu năm nay, thị trường kỳ vọng Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có 2 lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, để đưa lãi suất về quanh mức 3,5%/năm. Tuy nhiên, những xung đột ở khu vực Trung Đông vào tháng 2 đã đẩy giá dầu lên trên 100 USD/thùng, khiến hàng loạt ngân hàng trung ương đã phải đánh giá lại chính sách tiền tệ. Hiện tại, kỳ vọng về khả năng cắt giảm lãi suất của Fed trong năm 2026 là rất thấp.

Khi Fed neo lãi suất ở mức cao như hiện nay, ngoài lo ngại về sự dịch chuyển của dòng vốn từ nhà đầu tư nước ngoài, nó còn gây áp lực lên lãi suất và tỉ giá. Trong bối cảnh đó, các ngân hàng thương mại buộc phải duy trì mặt bằng lãi suất đủ hấp dẫn để người dân và doanh nghiệp tiếp tục nắm giữ đồng Việt Nam. Hiện đã có một số nhà băng quy mô nhỏ đẩy lãi suất huy động lên đến 9%/năm, tuy nhiên chúng tôi thực hiện chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn, không chạy đua vào câu chuyện tăng lãi suất để huy động vốn".

"Cụ thể, bên cạnh nguồn vốn huy động từ thị trường 1 (dân cư và doanh nghiệp) hiện đang chiếm tỉ trọng 70-80% trên tổng vốn huy động, chúng tôi đi vay từ thị trường quốc tế với tỉ trọng khoảng 10-15%. Kế hoạch năm nay, VIB sẽ huy động 1 tỉ USD từ nước ngoài, được chia làm 2 đợt (mỗi đợt 500 triệu USD vào nửa đầu và nửa cuối năm) với kỳ hạn 3-5 năm nhằm giảm rủi ro thanh khoản.

Nhờ vậy, lãi suất huy động kỳ hạn dưới 6 tháng của chúng tôi vẫn kiểm soát tốt dưới 4,7%/năm, giúp giảm thiểu tác động từ thị trường. Lãi suất sẽ tiếp tục chịu áp lực trong quý 2 và quý 3, nhưng kỳ vọng sẽ ổn định trở lại từ quý 4-2026", ông Trung phân tích.

Theo ông Trung, áp lực tỉ giá có thể sẽ rơi vào 9 tháng đầu năm. "Nhưng từ quý 4, khi dòng vốn FDI quay lại mạnh mẽ và Việt Nam có những bước tiến rõ ràng trong lộ trình nâng hạng thị trường, tỉ giá sẽ hạ nhiệt", ông Trung nêu quan điểm.

Được biết, VIB đặt mục tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng khoảng 15% trong năm 2026, kỳ vọng đạt lợi nhuận trước thuế 11.550 tỉ đồng, tăng 27% so với năm 2025, tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động nhờ tối ưu danh mục tài sản, cải thiện biên lợi nhuận và kiểm soát chi phí.

Năm 2026, VIB dự kiến chia cổ tức tổng tỉ lệ gần 19%, trong đó bao gồm 9% tiền mặt (khoảng 3.064 tỉ đồng), 9,5% cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và 0,24% theo chương trình ESOP. Đồng thời, ngân hàng sẽ phát hành hơn 323 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 8 triệu cổ phiếu ESOP. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 34.040 tỉ đồng lên gần 37.354 tỉ đồng.