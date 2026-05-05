1 công ty ở Đồng Nai chiếm giữ gần 16.000 m2 đất công suốt 6 năm 05/05/2026 15:41

(PLO)- Công ty Cổ phần Bất động sản Tân Mai đã thực hiện hành vi chiếm giữ đất công với diện tích gần 16.000 m 2 tại phường Trấn Biên suốt 6 năm.

Ngày 5-5, UBND phường Trấn Biên (TP Đồng Nai) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Bất động sản Tân Mai (địa chỉ khu phố Thống Nhất, phường Trấn Biên).

Theo đó, Công ty Cổ phần Bất động sản Tân Mai đã thực hiện hành vi chiếm đất do Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Đồng Nai quản lý với diện tích gần 16.000 m² tại phường Trấn Biên.

Quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Bất động sản Tân Mai.

Với hành vi trên, Công ty Cổ phần Bất động sản Tân Mai bị xử phạt số tiền 250 triệu đồng. Bên cạnh đó buộc công ty phải tự tháo dỡ toàn bộ công trình hiện hữu trên khu đất đã có quyết định thu hồi, bàn giao lại cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Nai theo quy định.

Ngoài ra, buộc Công ty Cổ phần Bất động sản Tân Mai phải nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp phát sinh từ thời điểm vi phạm từ 2020 đến nay là 6 năm với số tiền hơn 22,1 tỉ đồng.