Bất động sản nghỉ dưỡng dịch chuyển sang mô hình vận hành quanh năm 09/05/2026 11:38

(PLO)- Cùng với đà phục hồi của du lịch Việt Nam, các sản phẩm bất động sản đang ghi nhận sự dịch chuyển từ mô hình phụ thuộc mùa vụ sang những sản phẩm hướng tới khả năng vận hành liên tục.

Trong bối cảnh đó, các điểm đến ven biển có hạ tầng phát triển và hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ được xem là nơi có thể đón đầu xu hướng này.

Du lịch tăng trưởng mở ra dư địa cho mô hình bất động sản mới

Du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, không chỉ ở quy mô lượng khách mà còn ở sự thay đổi trong nhu cầu trải nghiệm. Nếu trước đây phần lớn nhu cầu du lịch tập trung vào những kỳ nghỉ ngắn, mang tính mùa vụ, thì hiện nay xu hướng lưu trú dài ngày, nghỉ dưỡng kết hợp làm việc, hay nhu cầu trải nghiệm đa lớp đang ngày càng rõ nét hơn.

Sự thay đổi này kéo theo yêu cầu mới với thị trường bất động sản. Một tài sản không còn được đánh giá đơn thuần qua vị trí hay tiềm năng tăng giá, mà còn qua khả năng sử dụng thực, khả năng khai thác và mức độ duy trì giá trị trong dài hạn.

Theo giới quan sát, đây là bước chuyển từ tư duy sở hữu bất động sản theo mùa sang tìm kiếm những tài sản có thể tạo giá trị quanh năm. Nếu trước đây hiệu quả tài sản phụ thuộc mạnh vào mùa cao điểm, thì nay yếu tố “vận hành liên tục” dần trở thành tiêu chí được quan tâm.

Việt Nam với hơn 3.260 km bờ biển cùng nhiều địa phương đang đầu tư mạnh vào hạ tầng, du lịch và dịch vụ được xem là nền tảng cho xu hướng này. Ở góc độ phát triển điểm đến, khi hệ sinh thái lưu trú, giải trí, thương mại được hình thành đồng bộ, sản phẩm bất động sản cũng có điều kiện dịch chuyển sang mô hình linh hoạt hơn.

Bãi Dài - Cam Ranh là một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam – thu hút đông đảo du khách tham quan và trải nghiệm.

Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, xu hướng phát triển hiện nay đang đi từ các resort đơn lẻ sang những tổ hợp tích hợp nhiều chức năng, nơi lưu trú không tách rời giải trí, thương mại, chăm sóc sức khỏe hay cộng đồng cư dân quốc tế. Mô hình này được xem là nền tảng để tài sản có thể vận hành với tần suất cao hơn, thay vì chỉ phụ thuộc một vài mùa cao điểm.

Ở góc độ nhà đầu tư, sự thay đổi cũng phản ánh rõ hơn trong cách lựa chọn sản phẩm. Ông Nguyễn Minh Tuấn, nhà đầu tư tại TP HCM, cho biết tiêu chí của ông hiện không còn dừng ở vị trí đẹp hay mức tăng giá kỳ vọng. “Tôi quan tâm nhiều hơn đến việc tài sản đó có thể sử dụng thường xuyên không, có thể khai thác thực không, và có tạo dòng giá trị đều đặn không. Một tài sản vận hành được sẽ bền hơn về dài hạn,” ông nói.

Theo ông Tuấn, nhóm tài sản có thể kết hợp nhu cầu sử dụng cá nhân với khả năng khai thác đang nhận được sự quan tâm lớn hơn từ nhóm nhà đầu tư trung – dài hạn.

Các thị trường ven biển hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển

Trong bức tranh đó, những địa phương có hạ tầng tốt, nguồn khách tăng trưởng và hệ sinh thái dịch vụ đang mở rộng được xem là nhóm hưởng lợi sớm.

Cam Ranh là một ví dụ thường được nhắc đến. Không chỉ sở hữu lợi thế vịnh biển và dư địa phát triển du lịch, khu vực này còn được hỗ trợ bởi hệ thống hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện. Theo số liệu địa phương, năm 2025 Khánh Hòa đón khoảng 16,4 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 5,5 triệu khách quốc tế; riêng sân bay Cam Ranh phục vụ khoảng 4,7 triệu lượt khách quốc tế.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Khánh Hòa cũng đã đón nhiều chuyến tàu biển quốc tế cập bến cảng Cam Ranh với hàng chục ngàn lượt du khách đến tham quan, đây là tín hiệu tích cực cho sự phát triển du lịch, góp phần đa dạng hóa nguồn khách và thúc đẩy tăng trưởng trong năm 2026.

Du khách quốc tế hào hứng khi đến cảng quốc tế Cam Ranh.

Theo nhiều chuyên gia, những con số này không chỉ phản ánh sự phục hồi của điểm đến, mà còn cho thấy khả năng hấp thụ các mô hình lưu trú linh hoạt hơn trong thời gian tới.

Trong bối cảnh đó, thị trường Cam Ranh cũng bắt đầu xuất hiện những dòng sản phẩm mới trong các quần thể ven biển, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm giá trị sử dụng linh hoạt và tiềm năng khai thác dài hạn, các sản phẩm phát triển theo hướng kết hợp giữa ở, nghỉ dưỡng và khai thác trong cùng một không gian. Điểm chung là chú trọng công năng sử dụng thực, khả năng vận hành liên tục và được phát triển trong hệ sinh thái tiện ích đồng bộ.

Ảnh phối cảnh Cara 365 – căn hộ cao tầng ven biển Bãi Dài thuộc đô thị biển “all in one” CaraWorld đáp ứng nhu cầu vận hành quanh năm cho nhà đầu tư.

Theo giới quan sát, khi thị trường bước vào giai đoạn sàng lọc, những sản phẩm thích ứng với nhu cầu sử dụng thực và hưởng lợi từ hạ tầng sẽ có thêm dư địa phát triển. Đây cũng được xem là bước chuyển từ “tài sản theo mùa” sang “tài sản tạo giá trị quanh năm”, phù hợp với nhu cầu thật của nhà đầu tư trong thời điểm hiện tại.