Khối ngoại đua nhau 'săn' đại dự án, thâu tóm đất vàng ven biển 09/05/2026 07:07

(PLO)- Thị trường bất động sản quý I-2026 ghi nhận làn sóng mua bán và sáp nhập (M&A) sôi động khi các nhà đầu tư lớn ưu tiên rót vốn vào những dự án sở hữu lợi thế hạ tầng cùng tiềm năng du lịch.

Dòng vốn M&A đang có sự chuyển dịch rõ rệt hướng tới các tài sản có giá trị thực và khả năng khai thác dài hạn. Sự cộng hưởng giữa các bộ luật mới cùng mạng lưới giao thông liên vùng hoàn thiện đã tạo ra hệ sinh thái lý tưởng cho các hoạt động đầu tư.

Quá trình thanh lọc thị trường diễn ra mạnh mẽ, đưa các dự án chiến lược về tay những chủ đầu tư có năng lực tài chính và tầm nhìn bền vững.

Dòng vốn tỉ USD đổ vào các đại dự án phức hợp

Thị trường mua bán và sáp nhập trong quý đầu năm 2026 chứng kiến sự khởi sắc mạnh mẽ với khoảng 51 thương vụ thành công trên toàn quốc, đạt tổng giá trị công bố xấp xỉ 659 triệu USD. Trong đó, bất động sản giữ vững vị thế là lĩnh vực thu hút dòng vốn lớn nhất.

Chỉ tính riêng hai tháng đầu năm, các giao dịch địa ốc có công bố giá trị đã đạt khoảng 392,7 triệu USD. Với đà tăng trưởng tích cực trong tháng 3, tổng giá trị M&A bất động sản quý I chắc chắn vượt ngưỡng 400 triệu USD, phản ánh niềm tin mạnh mẽ của nhà phát triển dự án chuyên nghiệp.

Các siêu dự án phức hợp ven biển đang trở thành thỏi nam châm thu hút dòng vốn tỉ USD.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất là sự dịch chuyển dòng vốn vào các đại dự án phức hợp ven biển, cho thấy tầm nhìn dài hạn của nhà đầu tư vào tiềm năng du lịch. Tiêu biểu là thương vụ tại huyện Cần Giờ, TP.HCM, khi đơn vị CapitaLand Tower nhận chuyển nhượng phân khu 2 quy mô 150,45 ha thuộc dự án Khu đô thị du lịch Cần Giờ. Giá trị giao dịch này ước tính lên đến khoảng 17.500 tỉ đồng, tương đương khoảng 664,5 triệu USD.

Tại khu vực Đồng Nai, dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước cũng ghi nhận những chuyển động lớn. Công ty Cổ phần Everland An Giang đã chi hơn 489 tỉ đồng để sở hữu một phân khu. Ngay tại siêu dự án này, Công ty Cổ phần TNT Phú Hòa cũng hoàn tất thâu tóm các phân khu 1, 2 và 3 với tổng giá trị chuyển nhượng hơn 2.465 tỉ đồng.

Làn sóng thâu tóm không chỉ dừng lại ở các doanh nghiệp nội địa mà còn có sự tham gia quyết liệt của khối ngoại. Tập đoàn Mitsubishi của Nhật Bản đã mua lại toàn bộ cổ phần tại công ty chủ đầu tư dự án khu nhà ở phức hợp Thuận An 1 ở Bình Dương từ Công ty Cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt, giá trị thanh toán đợt đầu khoảng 1.900 tỉ đồng.

Theo ông Neil MacGregor, Tổng Giám đốc Savills Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài đang ưu tiên mô hình liên doanh hoặc nắm giữ cổ phần thiểu số để từng bước tìm hiểu thị trường địa phương một cách an toàn.

Đòn bẩy hạ tầng kết nối thúc đẩy chu kỳ tăng trưởng mới

Sự sôi động của thị trường M&A quý I còn được trợ lực từ mạng lưới hạ tầng giao thông đang định hình lại diện mạo kinh tế vùng.

Với khoảng 234 dự án quy mô lớn được kích hoạt và tổng vốn đầu tư ước tính 3,4 triệu tỉ đồng, các công trình trọng điểm như sân bay Long Thành, hệ thống Metro tại Hà Nội, TP.HCM cùng hơn 380 km cao tốc Bắc - Nam đang mở ra những hành lang phát triển mới.

Những công trình này hỗ trợ trực tiếp cho bất động sản công nghiệp và thúc đẩy hình thành các cực tăng trưởng tại khu vực vệ tinh.

Đánh giá về các yếu tố thúc đẩy, Tiến sĩ Sử Ngọc Khương, Giám đốc Cấp cao Bộ phận Đầu tư Savills Việt Nam cho rằng sự rõ ràng về chính sách và cải thiện dòng vốn là hai yếu tố then chốt giúp thị trường bứt phá.

Chuyên gia này khẳng định hạ tầng sẽ là động lực quan trọng nhất thúc đẩy nền kinh tế và tạo nền tảng vững chắc cho chu kỳ phát triển bền vững hơn trong năm 2026.

Mạng lưới giao thông trọng điểm đang tạo đòn bẩy lớn thu hút dòng vốn M&A địa ốc bứt phá.

Thực tế cho thấy các khu vực có hạ tầng phát triển mạnh như Thuận An và Dĩ An thuộc Bình Dương đang trở thành tâm điểm thu hút vốn. Tại đây, dự án Thuận An Xanh của OBC Holdings với quy mô hơn 6.300 m2 và dự án Khải Hoàn Imperial của Tập đoàn Khải Hoàn Land đang khẩn trương triển khai sau khi hoàn tất M&A.

Môi trường pháp lý cũng đóng vai trò là bệ đỡ khi các bộ luật mới liên quan đến đất đai và kinh doanh bất động sản chính thức vận hành từ đầu năm 2026. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đánh giá cơ chế thí điểm cho phép nhận chuyển nhượng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang nhà ở thương mại đã tháo gỡ các nút thắt tồn tại nhiều năm, giúp hàng trăm dự án tham gia thị trường M&A.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý khó khăn lớn nhất vẫn nằm ở điểm nghẽn về giá, khi bên bán thường đưa ra mức giá cao hơn giá trị thực do cộng dồn nhiều chi phí lãi vay và kỳ vọng lợi nhuận.