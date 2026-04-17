Các dự án nhà ở xã hội gặp khó khi vay vốn 17/04/2026 15:17

(PLO)- Thị trường bất động sản TP.HCM đang hồi phục mạnh mẽ với doanh thu quý I-2026 đạt gần 104.000 tỉ đồng, tuy nhiên, phân khúc nhà ở xã hội vẫn mắc kẹt vì thiếu vốn.

"Nhà ở xã hội là đối tượng vay khó trong các phân khúc bất động sản"- đây là nhận định của ông Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc Công ty Lê Thành tại hội thảo "Tín dụng bất động sản, kiểm soát thế nào để phát triển" do Báo Thanh Niên tổ chức ngày 17-4.

Nhà ở xã hội rất khó tiếp cận nguồn vốn

Ông Nghĩa lý giải, gói tín dụng 145.000 tỉ đồng của Chính phủ là chương trình ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân được giao cho chín ngân hàng thương mại triển khai.

Gói này có lãi suất thấp hơn lãi suất thị trường, không tính vào room tín dụng, áp dụng cho cả chủ đầu tư và người mua nhà với thời hạn vay lên tới 20 năm.

Cụ thể, lãi vay ưu đãi hiện nay dành cho nhà ở xã hội là 6,1%, tuy nhiên khi tiếp cận với ngân hàng thì các ngân hàng từ chối cho vay.

Lý do mà các ngân hàng đưa ra là do lãi suất huy động hiện nay quá cao, nếu cho vay với mức 6,1% sẽ lỗ.

"Chúng tôi đề nghị được vay với lãi suất của nhà ở thương mại nhưng ngân hàng vẫn không đồng ý với lý do có thể bị truy cứu trách nhiệm khi cho vay không đúng đối tượng. Điều này khiến cho các đơn vị đầu tư nhà ở xã hội gặp nhiều khó khăn" - ông Nghĩa nói.

Đối với Công ty Lê Thành, hiện nay có dự án 2.000 tỉ đồng đã làm móng xong nhưng tình hình triển khai đang "đứng" vì không vay được vốn.

Vì vậy công ty muốn kiến nghị cơ quan quản lý cần nhanh chóng có giải pháp tháo gỡ cho nhà đầu tư nhà ở xã hội, cụ thể là có thể linh hoạt điều chỉnh cho vay với lãi suất thị trường hiện nay.

Ông Nghĩa cũng cho hay, hiện nay lãi suất đang tăng, giá vật liệu xây dựng cũng tăng 10 - 30%, đầu vào tăng nhanh trong khi giá bán nhà ở xã hội đã được chốt từ đầu. Đây là vấn đề nan giải nhất đối với các nhà đầu tư nhà ở xã hội.

Thị trường cơ bản vượt qua giai đoạn khó khăn

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Sĩ Nam, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, thị trường bất động sản TP.HCM đã cơ bản vượt qua giai đoạn khó khăn 2021-2023 và từng bước phục hồi.

Trong năm 2025, doanh thu bất động sản của TP.HCM đạt khoảng 270.000 tỉ đồng. Chỉ riêng quý I-2026 đạt gần 104.000 tỉ đồng. Điều này cho thấy xu hướng tăng trưởng trở lại của thị trường bất động sản. Tuy nhiên, lãi suất tăng trong thời gian qua đã gây khó khăn cho doanh nghiệp và người dân.

Liên quan công tác phát triển nhà ở xã hội, TP.HCM đã triển khai nhanh các chính sách của Chính phủ, bên cạnh đó là ban hành nhiều cơ chế riêng để mở rộng đối tượng tiếp cận.

"Các điều kiện mua nhà ở xã hội đã được nới lỏng hơn so với trước đây, cụ thể như điều chỉnh tiêu chí thu nhập và điều kiện nhà ở phù hợp với thực tế, giúp người dân có nhu cầu thực dễ dàng tiếp cận. TP.HCM cũng sẽ kiến nghị các cơ chế đặc thù, trong đó có việc tháo gỡ vướng mắc pháp lý, rút gọn thủ tục đầu tư, nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án" - ông Nam nói.