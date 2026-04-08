Vợ chồng thu nhập không quá 50 triệu đồng/tháng được mua nhà ở xã hội 08/04/2026 17:38

(PLO)- Chính phủ vừa ban hành nghị định mới, nâng trần thu nhập để mua nhà ở xã hội, tăng từ 5-10 triệu đồng tùy đối tượng.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 136/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2024, quy định chi tiết một số nội dung của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Điểm đáng chú ý là nghị định nâng điều kiện thu nhập để nhiều người được mua nhà ở xã hội.

Cụ thể, người độc thân có thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 25 triệu đồng thuộc diện được mua nhà ở xã hội, tăng 5 triệu đồng so với quy định cũ.

Trường hợp người độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên, mức thu nhập tối đa là 35 triệu đồng/tháng, tăng 5 triệu đồng.

Đối với người đã kết hôn, tổng thu nhập bình quân hàng tháng của hai vợ chồng không quá 50 triệu đồng thuộc diện được mua nhà ở xã hội, tăng 10 triệu đồng so với quy định cũ.

Một dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội. Ảnh: T.PHÚ

Ngoài ra, nghị định cũng nới điều kiện thu nhập đối với lực lượng vũ trang nhân dân. Việc xác định thu nhập có tính thêm phụ cấp khu vực tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có điều kiện khó khăn.

Đồng thời, nghị định thay đổi cách xác định trần thu nhập với trường hợp vợ hoặc chồng không thuộc đối tượng. Theo đó, bỏ hệ số cố định 1,5 lần thu nhập bậc đại tá, chuyển sang công thức linh hoạt hơn.

Cụ thể, người độc thân có thu nhập hàng tháng không quá tổng thu nhập của sĩ quan cấp bậc đại tá, gồm lương cơ bản và các khoản phụ cấp theo quy định.

Trường hợp đã kết hôn, tổng thu nhập của hai vợ chồng không quá 2 lần mức thu nhập của sĩ quan cấp bậc đại tá.

Thu nhập của vợ hoặc chồng của người đứng đơn cũng không vượt quá mức thu nhập của sĩ quan cấp bậc đại tá.

Trường hợp vợ hoặc chồng không có hợp đồng lao động, việc xác nhận thu nhập thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 30 của nghị định.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 7-4.