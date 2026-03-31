Từ 1-4, TP.HCM nới điều kiện thu nhập để người dân có thể mua nhà ở xã hội

TP.HCM vừa ban hành quyết định về hệ số điều chỉnh mức thu nhập và chính sách khuyến khích tiếp cận nhà ở xã hội, quyết định có hiệu lực từ ngày 1-4.
Đối tượng áp dụng được quy định tại khoản 5, 6 và 8 Điều 76 của Luật Nhà ở số 27/2023/QH15. Cụ thể: Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị; công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.
Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến chính sách về nhà ở xã hội trên địa bàn TP.
Thu nhập 25 triệu/tháng được mua nhà ở xã hội
Quy định về hệ số điều chỉnh mức thu nhập và chính sách khuyến khích tiếp cận nhà ở xã hội trên địa bàn TP như sau:
Hệ số điều chỉnh mức thu nhập trên địa bàn TP.HCM là 1,25 để xác định ngưỡng thu nhập tối đa.
Trong đó, trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân thì có thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 25 triệu đồng tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.
Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 37,5 triệu đồng tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.
Trường hợp người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 50 triệu đồng tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.
Nhà có 3 người phụ thuộc được ưu tiên chọn căn hộ có diện tích lớn
Về chính sách khuyến khích tiếp cận nhà ở xã hội đối với đối tượng được hưởng chính sách có từ ba người phụ thuộc trở lên trong cùng một hộ gia đình được quy định như sau:
Được áp dụng hệ số điều chỉnh mức thu nhập là 1,35. Các đối tượng được quy định theo quyết định này có từ ba người phụ thuộc trở lên trong cùng một hộ gia đình trên địa bàn TP.HCM phải đảm bảo điều kiện về thu nhập.
Cụ thể: Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân thì có thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 27 triệu đồng tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.
Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 40,5 triệu đồng tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.
Trường hợp người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 54 triệu đồng tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.
Được ưu tiên lựa chọn căn hộ có diện tích lớn hoặc có từ hai phòng ngủ trở lên (nếu có).
Theo báo cáo Sở Xây dựng TP.HCM, từ đầu năm 2026, TP đã khởi công hai dự án nhà ở xã hội có quy mô 2.656 căn. Ngoài ra còn có một dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, cung cấp 580 căn nhà ở xã hội. Hiện nay có 11 dự án đang thi công, với quy mô khoảng 9.700 căn.
Trong thời gian tới, dự kiến có thêm ba dự án sẽ khởi công trước ngày 31-3 với quy mô 4.600 căn.
TP.HCM dự kiến sẽ khởi công 41 dự án trước ngày 30-6 với quy mô khoảng 29.200 căn.
Theo kế hoạch đặt ra, giai đoạn 2026 - 2027, TP.HCM sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng 49 dự án nhà ở xã hội, trong đó cung cấp khoảng 36.400 căn nhà ở xã hội.