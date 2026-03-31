Từ 1-4, TP.HCM nới điều kiện thu nhập để người dân có thể mua nhà ở xã hội 31/03/2026 09:14

(PLO)- Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân mà có thu nhập bình quân thực nhận không quá 25 triệu đồng/tháng sẽ được mua nhà ở xã hội.

TP.HCM vừa ban hành quyết định về hệ số điều chỉnh mức thu nhập và chính sách khuyến khích tiếp cận nhà ở xã hội, quyết định có hiệu lực từ ngày 1-4.

Đối tượng áp dụng được quy định tại khoản 5, 6 và 8 Điều 76 của Luật Nhà ở số 27/2023/QH15. Cụ thể: Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị; công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến chính sách về nhà ở xã hội trên địa bàn TP.

Nhà ở xã hội được xây dựng trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Thu nhập 25 triệu/tháng được mua nhà ở xã hội

Quy định về hệ số điều chỉnh mức thu nhập và chính sách khuyến khích tiếp cận nhà ở xã hội trên địa bàn TP như sau:

Hệ số điều chỉnh mức thu nhập trên địa bàn TP.HCM là 1,25 để xác định ngưỡng thu nhập tối đa.

Trong đó, trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân thì có thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 25 triệu đồng tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 37,5 triệu đồng tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

Trường hợp người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 50 triệu đồng tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

Nhà có 3 người phụ thuộc được ưu tiên chọn căn hộ có diện tích lớn

Về chính sách khuyến khích tiếp cận nhà ở xã hội đối với đối tượng được hưởng chính sách có từ ba người phụ thuộc trở lên trong cùng một hộ gia đình được quy định như sau:

Được áp dụng hệ số điều chỉnh mức thu nhập là 1,35. Các đối tượng được quy định theo quyết định này có từ ba người phụ thuộc trở lên trong cùng một hộ gia đình trên địa bàn TP.HCM phải đảm bảo điều kiện về thu nhập.

Cụ thể: Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân thì có thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 27 triệu đồng tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 40,5 triệu đồng tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

Trường hợp người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 54 triệu đồng tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

Được ưu tiên lựa chọn căn hộ có diện tích lớn hoặc có từ hai phòng ngủ trở lên (nếu có).