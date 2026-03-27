CSGT Tây Ninh phát, dán hàng ngàn logo nhắc nhở nồng độ cồn trên Quốc lộ 62 27/03/2026 18:19

Ngày 27-3, Trung tá Trần Linh, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT tỉnh Tây Ninh (Công an tỉnh Tây Ninh) cho biết đơn vị triển khai hình thức tuyên truyền mới. Đội kết hợp kiểm tra và trao tặng vật phẩm nhắc nhở trực tiếp cho người tham gia giao thông nhằm kéo giảm tai nạn do vi phạm nồng độ cồn.

Theo Trung tá Trần Linh, vi phạm nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Do đó, bên cạnh việc xử lý nghiêm, đơn vị chủ động thay đổi cách tiếp cận theo hướng trực quan, gần gũi hơn.

CSGT Tây Ninh dán logo tuyên truyền "Đã uống rượu, bia là không lái xe". Ảnh: CSGT

Cụ thể, khi tuần tra trên các tuyến đường, lực lượng CSGT mang theo logo và móc khóa in thông điệp “Đã uống rượu, bia là không lái xe”. Các vật phẩm này được phát cho tài xế ô tô tải, ô tô khách và người dân. Logo được khuyến khích dán ở vị trí dễ quan sát nhằm tạo thói quen nhắc nhở thường xuyên.

Hoạt động này triển khai mạnh trên Quốc lộ 62, khu vực mặt đường hẹp, nhiều đoạn hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Việc kết hợp kiểm tra với tuyên truyền trực tiếp giúp nâng cao ý thức chấp hành của người điều khiển phương tiện.

Trong đợt cao điểm, đơn vị dự kiến phát hơn 2.000 logo và trên 1.000 móc khóa cho người tham gia giao thông và người dân địa phương. Cách làm này kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa, hình thành thói quen “đã uống rượu bia là không lái xe”, giúp giảm thiểu tai nạn trên địa bàn.