Quảng Ninh tiếp tục tổ chức concert quy mô 50 nghìn người 15/01/2026 17:47

(PLO)- Mỹ Tâm, Hương Tràm, Anh Tú, Đức Phúc cùng nhiều ngôi sao sẽ xuất hiện trong chương trình nghệ thuật Tự hào theo Đảng quang vinh – Quảng Ninh vươn mình cất cánh, diễn ra vào tối ngày 25-1-2026 tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long.

Chiều 15-1, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo công bố chương trình nghệ thuật Tự hào theo Đảng quang vinh – Quảng Ninh vươn mình cất cánh, cùng các chương trình hướng tới Tết Nguyên đán 2026.

Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Việt Dũng phát biểu tại họp báo. Ảnh: NS

Sau hàng loạt concert với quy mô hàng chục nghìn người, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tổ chức chương trình nghệ thuật quy mô với dàn sao hạng A. Với chủ đề “Tự hào theo Đảng quang vinh - Quảng Ninh vươn mình cất cánh”, chương trình diễn ra vào tối ngày 25-1-2026 tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết đây không chỉ là điểm nhấn chính trị - văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, mà còn là không gian sáng tạo giàu cảm xúc, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng cống hiến.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật đương đại kết hợp giá trị truyền thống, Chương trình góp phần khẳng định vai trò của văn hóa như một nguồn lực nội sinh, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp văn hóa của tỉnh.

Qua đó, Quảng Ninh từng bước hình thành chuỗi giá trị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp, từ sáng tạo, sản xuất đến trình diễn và khai thác du lịch, tạo nền tảng phát triển bền vững các ngành công nghiệp văn hóa, đóng góp tăng trưởng kinh tế và nâng cao vị thế văn hóa của tỉnh trong nước và quốc tế.

Chương trình nghệ thuật quy tụ hàng loạt sao hạng A.

Chương trình dự kiến thời lượng 120 phút, quy mô khoảng 50 nghìn khán giả.

Dù là chương trình mang tính chất chính trị, nhưng dàn sao tại chương trình đủ mang tới một bầu không khí sôi động. Trong đó, là những ca sĩ nổi bật như NSƯT Đăng Dương, NSƯT Việt Hoàn, Trọng Tấn, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Đức Phúc, Đông Hùng, Dương Hoàng Yến, Mono, Hương Tràm, Anh Tú, Đỗ Tố Hoa, Nhóm Oplus và các ca sĩ thành danh của tỉnh Quảng Ninh.

Tại buổi họp báo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cũng chia sẻ về dự án Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng bên vịnh kỳ quan - Vịnh Hạ Long lần đầu tiên được tổ chức trong dịp Tết nguyên đán.

Phối cảnh đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng bên vịnh kỳ quan - Vịnh Hạ Long lần đầu được tỉnh Quảng Ninh tổ chức.

Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng bên vịnh kỳ quan - Vịnh Hạ Long diễn ra từ ngày 14-2 đến hết ngày 22-2-2026 (từ ngày 27 tháng chạp đến hết ngày 6 Tết). Các đại cảnh trung tâm, linh vật, bộ chữ nghệ thuật chủ đề, hệ giá trị của tỉnh sẽ tiếp tục được trưng bày phục vụ Nhân dân và du khách đến hết tháng 3-2026.

Điểm nhấn của Đại lộ là trưng bày hoa, mô hình linh vật, bộ chữ nghệ thuật; những vòm LED đa sắc không chỉ là hiệu ứng thị giác, mà là một phép ẩn dụ cho kỷ nguyên số; tái hiện không gian văn hóa Tết cổ truyền các dân tộc tỉnh Quảng Ninh; tổ chức các hoạt động văn hóa, trình diễn nghệ thuật, trò chơi dân gian, ẩm thực, vui chơi, giải trí phục vụ Nhân dân và du khách trong dịp Tết.