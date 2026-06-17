Công an phường Đông Hưng Thuận giúp du khách Nga tìm lại iPhone 17 Pro 17/06/2026 09:25

(PLO)- Bị thất lạc chiếc iPhone 17 Pro chứa toàn bộ lịch trình du lịch, du khách Nga cười tươi khi Công an phường Đông Hưng Thuận hỗ trợ tìm lại được tài sản.

Ngày 17-6, Công an phường Đông Hưng Thuận cho biết đơn vị vừa hỗ trợ một du khách người Nga tìm lại toàn bộ tài sản bỏ quên trên xe taxi.

Trước đó, khoảng 16 giờ 10 phút ngày 16-6, anh Kitkin Daniil (25 tuổi, quốc tịch Nga) cùng hai người bạn đến Công an phường Đông Hưng Thuận trình báo về việc để quên tài sản trên xe taxi. Theo anh Daniil, chiếc điện thoại vẫn còn tín hiệu định vị trên địa bàn phường.

Công an phường Đông Hưng Thuận đã nhanh chóng tìm lại tài sản bỏ quên trên xe taxi. Ảnh: CA

Nam du khách cho biết chiếc điện thoại iPhone 17 Pro lưu giữ nhiều dữ liệu cá nhân, hình ảnh, thông tin liên lạc và tài liệu phục vụ chuyến du lịch tại Việt Nam. Ngoài ra, số tài sản thất lạc còn có đồng hồ, nhẫn, vòng tay và tai nghe Bluetooth. Đây đều là những vật dụng có giá trị và ý nghĩa đối với anh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, trực ban Công an phường Đông Hưng Thuận đã báo cáo Ban Chỉ huy và triển khai các biện pháp xác minh, rà soát. Qua quá trình truy tìm, lực lượng công an xác định tài xế taxi chở anh Daniil là ông Nguyễn Hữu Tr.

Làm việc với cơ quan công an, ông Trí kiểm tra phương tiện và phát hiện số tài sản hành khách bỏ quên trên xe gồm một điện thoại iPhone 17 Pro, một đồng hồ hiệu Michael Kors, một nhẫn kim loại, một vòng tay kim loại và một tai nghe Bluetooth.

Sau khi xác minh chủ sở hữu, Công an phường Đông Hưng Thuận đã trao trả đầy đủ số tài sản cho anh Daniil.

Nhận lại tài sản, nam du khách cùng hai người bạn bày tỏ niềm vui và sự xúc động. Nhóm du khách gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đông Hưng Thuận vì tinh thần trách nhiệm, sự tận tình hỗ trợ.

Theo Công an phường Đông Hưng Thuận, việc nhanh chóng hỗ trợ du khách tìm lại tài sản thất lạc không chỉ bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân trong lòng bạn bè quốc tế.