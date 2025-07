Chính phủ phát tin nhắn 'Tích cực tham gia phòng, chống mua bán người' 30/07/2025 19:27

Ngày 30-7, điện thoại của người dân nhận được tin nhắn SMS của Chính phủ với nội dung: “Toàn dân tích cực tham gia phòng, chống mua bán người. Khi phát hiện dấu hiệu liên quan đến mua bán người hãy thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Tổng đài quốc gia 111 để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời”.

Tin nhắn được gửi đến người dân nhân Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người (30-7).

Trước đó, ngày 29-6, Chính phủ đã ban hành Nghị định 162/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống mua bán người, trong đó quy định cụ thể về Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người.

Theo đó, Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người (sau đây gọi là Tổng đài) sử dụng số điện thoại ngắn (111) của Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em để tiếp nhận tố giác, tin báo về hành vi mua bán người.

Khi phát hiện dấu hiệu liên quan đến mua bán người, người dân hãy thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Tổng đài quốc gia 111 để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời.

Tổng đài hoạt động 24 giờ các ngày để tiếp nhận tin báo, tố giác về hành vi mua bán người. Tổng đài thực hiện ghi âm tự động và miễn cước phí đối với tất cả các cuộc gọi đến, gọi đi.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức khi phát hiện hành vi mua bán người, phát hiện bản thân mình hoặc người khác có nguy cơ bị mua bán thì gọi đến số điện thoại của Tổng đài để báo tin, tố giác.

Người tiếp nhận tố giác, tin báo ghi chép nội dung thông tin tiếp nhận. Trong trường hợp cần thiết và theo nhu cầu của người trình báo, người tiếp nhận thực hiện tư vấn tâm lý, tư vấn chính sách, pháp luật, tư vấn hỗ trợ nạn nhân, cung cấp kỹ năng ứng phó với hành vi mua bán người.

Ngay sau khi kết thúc việc tiếp nhận tố giác, tin báo, người tiếp nhận phải thông báo cho cơ quan Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, UBND cấp xã nơi xảy ra hành vi mua bán người hoặc nơi người báo tin cư trú để giải quyết theo quy định của pháp luật về phòng, chống mua bán người.

Thời gian qua, Bộ Công an, cơ quan chức năng, UBND tỉnh, Công an các tỉnh, thành phố đã cảnh báo, ra công văn về việc tăng cường đấu tranh phòng, chống mua bán người.

Ngày 30-7, Công an TP.HCM phát đi thông tin cảnh báo về thủ đoạn của tội phạm mua bán người.

Tại Nghệ An, ngày 30-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An đã ký công văn về việc tăng cường đấu tranh phòng, chống mua bán người và triển khai các hoạt động.

Trong các cảnh báo, cơ quan chức năng khái quát các thủ đoạn mà tội phạm mua bán người hay sử dụng để người dân nhận diện.

Thứ nhất, các đối tượng mua bán người thường lợi dụng khó khăn về kinh tế, sự nhẹ dạ cả tin, mất cảnh giác của các nạn nhân để lừa bán.

Thứ hai, các đối tượng lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của gia đình, nhà trường; thông qua các trang mạng xã hội như: Zalo, Facebook.. tiếp cận, rủ rê, lôi kéo đi làm thuê tại thành phố với mức lương cao rồi bán cho nhà hàng, quán karaoke hoặc để tổ chức mại dâm, cưỡng bức lao động.

Thứ ba, lợi dụng nhu cầu lao động ở nước ngoài với chi phí rẻ, lương cao, các đối tượng mua bán người đã tổ chức nhiều vụ đưa người ra nước ngoài trái phép để bán cho các ổ nhóm tội phạm hoạt động lừa đảo, mại dâm, đánh bạc...

Cơ quan chức năng cũng đề nghị VKSND, TAND phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh tội phạm mua bán người, bảo đảm đúng pháp luật. Trong đó, phối hợp lực lượng công an tăng cường xác lập án điểm, xét xử lưu động công khai các vụ án mua bán người nhằm tuyên truyền, giáo dục và phòng ngừa chung.