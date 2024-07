Đã bắt được kẻ bán trẻ em 10 năm trước 23/07/2024 12:59

(PLO)- 10 năm trước, Cụt Thị Mùi đã thực hiện hành vi lừa bán trẻ em ra nước ngoài và mới đây công an mới giải cứu các nạn nhân bị Mùi lừa bán.

Ngày 23-7, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, đã phá thành công chuyên án, bắt Cụt Thị Mùi (30 tuổi, ngụ xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An) và giải cứu được 3 nạn nhân.

Điều tra viên lấy lời khai đối với Cụt Thị Mùi để làm rõ hành vi bán trẻ em ra nước ngoài.

Mùi thực hiện hành vi phạm tội vào năm 2014, khi Mùi mới 20 tuổi. Năm 2014, em CTK (12 tuổi, ngụ xã Lượng Minh, huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An) đến nhà của mẹ đẻ Mùi là bà VTX (ở xã Ngọc Lâm). Mùi đã dụ dỗ, bảo em K ra nước ngoài trông con nhỏ cho Mùi và hứa hẹn sẽ xin việc làm cho K.

Em K tưởng thật đã đi theo Mùi ra nước ngoài thì bị Mùi bán cho một người đàn ông mua về làm vợ. Mùi thu lợi bất chính khoảng 180 triệu đồng. Sau 10 năm sống tủi nhục ở nhà chồng, K đã tìm cách liên lạc về Việt Nam và được công an giải cứu đưa về quê.

Mở rộng điều tra vụ án, Công an huyện Tương Dương còn giải cứu được thêm hai nạn nhân là chị XTC (38 tuổi, quê xã Yên Hòa, huyện Tương Dương) và chị LTM (36 tuổi, quê xã Lượng Minh, huyện Tương Dương).

Hiện Mùi đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội mua bán trẻ em. Cơ quan CSĐT Công an huyện Tương Dương đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án.