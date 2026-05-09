Sốc: Real Madrid và 4 đội bóng lớn săn đuổi con trai Ronaldo 09/05/2026 10:10

(PLO)- Cristiano Ronaldo Jr. đang trở thành một trong những tài năng trẻ được chú ý nhất thế giới bóng đá.

Mới 15 tuổi, con trai cả của Cristiano Ronaldo đã được cho là lọt vào tầm ngắm của nhiều CLB lớn tại châu Âu, mở ra khả năng tạo nên một thương vụ đáng chú ý trong mùa hè năm sau.

Hiện tại, Ronaldo Jr. đang khoác áo đội trẻ Al Nassr, nơi cha anh thi đấu ở cấp độ đội một. Dù còn rất trẻ, cầu thủ sinh ngày 17-6-2010 tại California, Mỹ đã sớm cho thấy tố chất đặc biệt. Anh sở hữu nền tảng thể hình tốt, khả năng ghi bàn nổi bật và được kỳ vọng có thể nối tiếp hành trình bóng đá lừng lẫy của cha mình.

Sự chú ý dành cho Ronaldo Jr. càng lớn hơn sau những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo các đội trẻ Bồ Đào Nha. Anh đã góp vai trò quan trọng trong hành trình giúp U-17 Bồ Đào Nha giành chức vô địch World Cup U-17 vào tháng 11-2025. Thành công đó khiến tên tuổi của Ronaldo Jr. bắt đầu được nhắc đến nhiều hơn trong giới tuyển trạch châu Âu.

Ronaldo Jr. thường theo người cha nổi tiếng ra sân bóng từ khi còn nhỏ. Ảnh: EPA.

Theo Globo, Real Madrid là một trong những đội bóng đang theo dõi sát sao tình hình của Ronaldo Jr. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha rất muốn đưa con trai của huyền thoại Cristiano Ronaldo về học viện La Fabrica. Trước đó, Ronaldo Jr. từng tập luyện cùng đội U-16 Real Madrid hồi tháng 3 và để lại ấn tượng tốt với các HLV trẻ của CLB.

Ngoài Real Madrid, Bayern Munich và Paris Saint-Germain cũng quan tâm đến tài năng trẻ này. The Sun cho biết Borussia Dortmund và Sporting CP, đội bóng từng nâng bước Cristiano Ronaldo khi còn trẻ, cũng nằm trong nhóm điểm đến tiềm năng. Tuy nhiên, nếu được lựa chọn, Ronaldo Jr. được cho là ưu tiên Premier League hoặc Real Madrid hơn.

Dù vậy, gia đình Ronaldo vẫn khá thận trọng. Cristiano Ronaldo chưa muốn con trai rời Saudi Arabia ở thời điểm này. Lý do không chỉ nằm ở chuyên môn, mà còn liên quan đến áp lực truyền thông. Nếu trở lại châu Âu quá sớm, Ronaldo Jr. chắc chắn sẽ bị soi xét gắt gao và liên tục bị đặt lên bàn cân so sánh với cha mình.

Cha con Ronaldo trong lễ trao giải Quả bóng vàng. Ảnh: EPA.

Ở Trung Đông, môi trường dành cho Ronaldo Jr. có phần nhẹ nhàng hơn. Anh có thể phát triển trong sự bảo vệ của gia đình, tránh áp lực quá lớn khi còn ở tuổi thiếu niên. Tuy nhiên, sức hút từ bóng đá châu Âu là điều rất khó phớt lờ, nhất là khi những đội bóng hàng đầu đã bắt đầu hành động.

Những con số của Ronaldo Jr. ở cấp độ trẻ cũng khiến người hâm mộ phấn khích. Anh từng ghi 58 bàn chỉ sau 23 trận cho đội U-9 Juventus, trước khi tiếp tục bùng nổ với 56 bàn sau 27 trận cho đội U-15 Al Nassr. Hiệu suất săn bàn ấy khiến nhiều người tin rằng “gen ghi bàn” của gia đình Ronaldo đang được truyền lại rất rõ ràng.

Bên cạnh những toan tính về tương lai, Cristiano Ronaldo vẫn ấp ủ giấc mơ được thi đấu cùng con trai. Nếu Ronaldo Jr. ở lại Al Nassr thêm một mùa, viễn cảnh hai cha con cùng xuất hiện trên sân hoàn toàn có thể trở thành câu chuyện đặc biệt bậc nhất bóng đá thế giới.