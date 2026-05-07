MU ra tay tàn nhẫn với Rashford 07/05/2026 15:03

(PLO)- Cánh cửa trở lại MU của tiền đạo Marcus Rashford sau thời gian khoác áo Barcelona theo dạng cho mượn đã không còn.

Dù vẫn còn hai năm hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford, tiền đạo người Anh gần như không còn nằm trong kế hoạch của MU.

Rashford từng ký hợp đồng 5 năm với MU vào năm 2023, hưởng mức lương lên tới 325.000 bảng mỗi tuần. Thời điểm ấy, anh cùng gia đình xuất hiện trong video công bố gia hạn, tạo cảm giác đây sẽ là biểu tượng lâu dài của đội bóng.

Tuy nhiên, chỉ sau vài năm, mọi thứ đổi chiều quá nhanh. Rashford đã dành phần lớn thời gian xa Old Trafford, lần lượt bị đem cho Aston Villa rồi Barcelona mượn.

Tiền đạo người Anh đang hòa nhập tốt ở làng bóng Tây Ban Nha. Ảnh: EPA.

Dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy MU không còn chờ Rashford là việc số áo của anh đã được trao cho Matheus Cunha. Theo The Sun, chính giai đoạn dưới thời HLV Ruben Amorim đã khiến Rashford đánh mất niềm tin tại CLB. Sau đó, Cunha xuất hiện và nhanh chóng chiếm được cảm tình của người hâm mộ.

Dưới thời Michael Carrick, Cunha được sử dụng ở hành lang trái trong sơ đồ 4-2-3-1 và cho thấy hiệu quả đáng kể. Cầu thủ này không chỉ tạo ảnh hưởng trong lối chơi mà còn ghi những bàn thắng quan trọng. Ba trong năm pha lập công của Cunha dưới thời Carrick mang tính quyết định trận đấu, trong đó gồm có các bàn vào lưới Arsenal, Aston Villa, Chelsea và Liverpool.

Sự đối lập giữa Cunha và Rashford càng khiến tương lai của tiền đạo sinh ra tại Wythenshawe thêm u ám. Cunha được cổ động viên yêu mến, còn Rashford từng bị la ó trong trận cuối cùng cho MU trên sân Viktoria Plzen. Hình ảnh ấy cho thấy mối quan hệ giữa anh và người hâm mộ đã rạn nứt nghiêm trọng.

Cơ hội cho Rashford trở lại Manchester United không còn. Ảnh: EPA.

HLV Michael Carrick từng là đồng đội, rồi làm thầy của Rashford trong nhiều năm. Nhưng khi được hỏi về khả năng đưa anh trở lại, Carrick không thể hiện thái độ quá hào hứng. Điều đó càng củng cố cảm giác Rashford khó có cơ hội làm lại ở Old Trafford.

MU hiện cần bổ sung nhân sự cho cánh trái sau khi Alejandro Garnacho ra đi và Jadon Sancho cũng chuẩn bị rời đội. Dù vậy, Rashford vẫn không được xem là lời giải. Patrick Dorgu, người vừa bình phục chấn thương, thậm chí còn được đánh giá là phương án dự phòng phù hợp hơn.