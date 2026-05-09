Lịch thi đấu Premier League vòng 36: Liverpool ‘nắn gân’ Chelsea, MU gặp khó 09/05/2026 09:09

(PLO)- Vòng 36 Ngoại hạng Anh mùa giải 2025-2026 sẽ chứng kiến tâm điểm tại Anfield, nơi Liverpool tiếp đón Chelsea trong trận cầu có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu mùa tới.

Trận Liverpool gặp Chelsea diễn ra vào ngày 9-5, lúc 19 giờ 30. Đây là màn đối đầu được chờ đợi nhất vòng đấu, bởi cả hai đội đều đang chịu sức ép lớn ở giai đoạn cuối mùa. Liverpool hiện đứng thứ tư với 58 điểm, nhưng vị trí của họ chưa hề an toàn khi Aston Villa cũng có cùng số điểm và bám sát phía sau.

Dù bóng đá Anh có thể sở hữu 5 suất dự Champions League mùa tới, Liverpool vẫn không được phép chủ quan. Chỉ một cú sảy chân cũng có thể khiến họ bị kéo vào cuộc đua nghẹt thở với nhóm bám đuổi. Vì vậy, chiến thắng trước Chelsea là nhiệm vụ bắt buộc nếu đội chủ sân Anfield muốn giữ lợi thế trong cuộc chiến tốp đầu.

Ở phía đối diện, Chelsea hành quân đến Anfield trong tình trạng đầy bất ổn. Việc sa thải Liam Rosenior khiến bầu không khí tại Stamford Bridge trở nên nặng nề hơn. Chuỗi 5 thất bại liên tiếp tại Ngoại hạng Anh đã làm niềm tin của người hâm mộ xuống thấp, và HLV tạm quyền Calum McFarlane cần một kết quả tích cực để vực dậy tinh thần toàn đội.

Cole Palmer và đồng đội gặp thách thức lớn ở sân của Liverpool. Ảnh: EPA.

Cùng ngày với trận đại chiến Liverpool - Chelsea, Manchester United sẽ làm khách trên sân Sunderland. Đây cũng là trận đấu đáng chú ý khi Quỷ đỏ cần điểm để cải thiện vị trí và duy trì hy vọng chen chân vào nhóm dự cúp châu Âu. Ngoài ra, Fulham gặp Bournemouth, Brighton đối đầu Wolves, còn Manchester City tiếp Brentford trong trận đấu muộn ngày 9-5.

Sang ngày 10-5, các đội bóng London tiếp tục tạo điểm nhấn cho vòng đấu. West Ham chạm trán Arsenal trong trận derby thủ đô diễn ra lúc 22 giờ 30. Arsenal cần chiến thắng để tiếp tục cuộc đua ở nhóm đầu, trong khi West Ham luôn là đối thủ khó chịu mỗi khi được chơi trên sân nhà.

Các trận còn lại trong ngày 10-5 gồm Nottingham Forest gặp Newcastle, Crystal Palace tiếp Everton và Burnley đối đầu Aston Villa. Với Aston Villa, chuyến làm khách trước Burnley có ý nghĩa rất lớn khi họ đang cạnh tranh trực tiếp với Liverpool trên bảng xếp hạng.

MU mong có thêm 3 điểm. Ảnh: EPA.

Vòng 36 sẽ khép lại bằng trận Tottenham gặp Leeds vào lúc 2 giờ ngày 12-5. Tottenham đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng, vì vậy màn tiếp đón Leeds có thể trở thành trận đấu sinh tử với đội bóng Bắc London.

Lịch thi đấu vòng 36 Ngoại hạng Anh cuối tuần này: Liverpool - Chelsea lúc 19 giờ 30 ngày 9-5; Sunderland - Man Utd, Fulham - Bournemouth, Brighton - Wolves cùng lúc 21 giờ; Man City - Brentford lúc 23 giờ 30.

Ngày 10-5 có các trận Nottingham Forest - Newcastle, Crystal Palace - Everton, Burnley - Aston Villa lúc 20 giờ, West Ham - Arsenal lúc 22 giờ 30. Trận Tottenham - Leeds diễn ra lúc 2 giờ ngày 12-5.