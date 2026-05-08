Giải futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 khởi tranh từ ngày 9-5 08/05/2026 19:19

(PLO)- Tiếp nối thành công của mùa giải 2025, Giải futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 sẽ diễn ra từ ngày 9-5 .

Chiều 8-5, tại Hà Nội diễn ra lễ công bố Giải futsal HDBank vô địch quốc gia 2026. Giải do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức.

Tiếp nối thành công của mùa giải 2025, Giải futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 sẽ diễn ra tại hai địa điểm gồm Nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội) và Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng (TP.HCM), theo thể thức sân nhà - sân khách.

Giải năm nay quy tụ 8 đội bóng tham dự gồm Hà Nội, Luxury Hạ Long, Sahako, Trẻ TP.HCM, Sài Gòn Titans, Thái Sơn Bắc, Thái Sơn Nam TP.HCM và Tân Hiệp Hưng TP.HCM.

Mỗi CLB được đăng ký một ngoại binh và một cầu thủ gốc Việt Nam. Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt để tính điểm xếp hạng chung cuộc. Trong đó, lượt đi với 7 vòng đấu diễn ra từ ngày 9-5 đến 10-6, còn lượt về diễn ra từ ngày 21-6 đến 25-7.

Đại diện BTC trả lời câu hỏi của báo chí. Ảnh: VT.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Giải futsal HDBank vô địch quốc gia 2026, cho biết mùa giải năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu 10 năm VOV phối hợp cùng VFF và nhà tài trợ HDBank tổ chức, phát triển hệ thống giải futsal quốc gia.

Theo ông Quang, trong suốt một thập kỷ qua, sự phối hợp này không chỉ dừng lại ở công tác tổ chức giải đấu mà còn góp phần xây dựng nền tảng cho sự phát triển của futsal Việt Nam.

Một trong những điểm đáng chú ý của mùa giải 2026 là sự kết nối với hệ thống thi đấu quốc tế sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) quyết định tái khởi động giải đấu cấp CLB.

Theo quy định, đội vô địch Giải futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 sẽ đại diện Việt Nam tham dự Giải futsal các CLB châu Á 2027. Trong khi đó, đội á quân sẽ giành quyền tham dự Giải vô địch các CLB futsal Đông Nam Á 2027 nếu đáp ứng đầy đủ tiêu chí cấp phép của AFC/AFF.

Ông Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký VFF, cho biết Liên đoàn Bóng đá Việt Nam kỳ vọng mùa giải năm nay tiếp tục nhận được sự quan tâm của người hâm mộ, đồng thời ghi nhận những tiến bộ chuyên môn rõ nét, qua đó phát hiện thêm nhiều nhân tố chất lượng cho đội tuyển futsal quốc gia.

Theo ông Phú, VFF cũng đánh giá cao sự đồng hành của VOV trong công tác tổ chức các mùa giải vừa qua, góp phần xây dựng môi trường thi đấu chuyên nghiệp và đưa futsal đến gần hơn với khán giả thông qua hệ thống truyền thông đa nền tảng.

Trong năm 2026, Giải futsal HDBank vô địch quốc gia sẽ được phát sóng trên các kênh truyền hình SCTV22, Ssport1; phát thanh trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông; đồng thời phát trực tuyến trên Báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOVLive, VOVFutsal cùng các nền tảng số của VFF.

Ban tổ chức cũng công bố cơ cấu giải thưởng dành cho các đội đoạt huy chương. Theo đó, đội vô địch nhận cúp, HCV, bảng danh vị cùng tiền thưởng 500 triệu đồng. Đội á quân nhận HCB, bảng danh vị và 200 triệu đồng, trong khi đội xếp thứ ba nhận HCĐ, bảng danh vị và 100 triệu đồng.

Mùa giải 2026 diễn ra trong bối cảnh futsal Việt Nam đạt nhiều kết quả tích cực trên đấu trường quốc tế. Trong năm 2025, đội tuyển futsal Việt Nam tăng 6 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, lần đầu tiên góp mặt trong nhóm các đội futsal mạnh nhất thế giới kể từ khi FIFA công bố bảng xếp hạng futsal.

Tại Giải futsal châu Á 2026, đội tuyển futsal Việt Nam cũng vượt qua vòng loại và giành quyền vào tứ kết, cho thấy sự tiến bộ đáng kể về chuyên môn.

Dịp này, Ban tổ chức còn giới thiệu không gian trưng bày ảnh với chủ đề “10 năm VOV đồng hành cùng futsal Việt Nam” tại trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam.

Không gian được thiết kế theo hướng mở, kết hợp yếu tố báo chí, truyền thông với nghệ thuật thị giác, tái hiện hành trình phát triển của futsal Việt Nam trong suốt một thập kỷ qua.