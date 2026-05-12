Tây Ninh phát hiện hàng trăm vụ buôn lậu xăng dầu, vàng, tiền... qua biên giới 12/05/2026 16:48

(PLO)- Trong tháng 4, các lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh phát hiện hàng trăm vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thu nộp ngân sách hơn 64 tỉ đồng.

Ngày 12-5, thông tin từ Ban chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh cho biết tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn trong tháng 4 tiếp tục diễn biến phức tạp. Đặc biệt nổi lên là hoạt động xuất lậu xăng dầu, vận chuyển thuốc lá ngoại, vàng, tiền tệ trái phép và hàng hóa không rõ nguồn gốc qua biên giới.

Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh phát hiện 560 vụ vi phạm, thu hơn 64 tỉ đồng. Ảnh: CA

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh, trong tháng 4, toàn tỉnh đã kiểm tra 597 vụ, phát hiện 560 vụ vi phạm. Trong đó có 22 vụ kinh doanh, vận chuyển hàng lậu; 535 vụ gian lận thương mại; một vụ hàng giả nhãn hiệu và hai vụ hàng kém chất lượng. Tổng số tiền thu nộp ngân sách đạt 64,4 tỉ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng đã kiểm tra 1.932 vụ, phát hiện 1.835 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách gần 125 tỉ đồng.

Đáng chú ý, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh phát hiện, bắt giữ ba vụ với sáu người liên quan hoạt động mua bán xăng dầu, vận chuyển heo và tàng trữ vũ khí quân dụng. Tang vật thu giữ gồm 300 lít dầu Diesel, 94 con heo, một khẩu súng, 50 viên đạn, một xuồng gỗ cùng năm ô tô vận chuyển.

Ngoài ra, lực lượng phối hợp còn phát hiện hai vụ liên quan ma túy và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới, thu giữ 200 g Ketamin và 590 triệu đồng.

Công an tỉnh Tây Ninh trong tháng cũng phát hiện tám vụ với tám người, thu giữ 5.550 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, 22 tấn muối tinh cùng 590 triệu đồng. Trong số này, có vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới do Phòng PC03 phát hiện.

Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện nhiều vụ buôn lậu và khởi tố chín bị can. Ảnh: CA

Liên quan công tác xử lý, Công an tỉnh đã khởi tố mới bảy vụ với chín bị can về các hành vi vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới; sản xuất, buôn bán hàng giả; buôn bán và tàng trữ hàng cấm. Hiện cơ quan chức năng đang thụ lý 18 vụ việc.

Trong khi đó, Chi cục Hải quan Khu vực XVII phát hiện, xử lý 166 vụ vi phạm, gồm hai vụ buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới cùng 164 vụ vi phạm trong lĩnh vực hải quan. Tổng số tiền xử phạt hành chính lên tới 3,8 tỉ đồng, tiền ấn định thuế 4,2 tỉ đồng, với trị giá hàng hóa vi phạm khoảng 181 tỉ đồng.

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra 66 vụ, xử lý 61 vụ vi phạm và thu nộp ngân sách 2,46 tỉ đồng. Tang vật tạm giữ gồm 6.850 bao thuốc lá ngoại, hơn 10 g vàng, hàng trăm sản phẩm quần áo, giày dép, điện thoại và 280 kg bánh tráng.

Đáng chú ý, qua kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, lực lượng chức năng phát hiện ba vụ vi phạm. Trong đó có một vụ đang được hoàn thiện hồ sơ để trình UBND tỉnh xử phạt 230 triệu đồng và buộc nộp lại hơn 254 triệu đồng thu lợi bất hợp pháp.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh nhận định trong tháng 5, tình hình buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là hoạt động xuất lậu xăng dầu. Các lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra tại khu vực biên giới, cửa khẩu, đồng thời siết quản lý hoạt động thương mại điện tử, hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.