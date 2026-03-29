Giải cứu một phụ nữ rơi xuống giếng sâu lúc rạng sáng 29/03/2026 11:58

(PLO)- Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai giải cứu thành công một phụ nữ ở phường Hoài Nhơn Đông bị rơi xuống giếng sâu.

Ngày 29-3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Hoài Nhơn Đông kịp thời giải cứu một phụ nữ bị rơi xuống giếng sâu lúc rạng sáng.

Lực lượng cứu hộ giải cứu thành công người phụ nữ bị rơi xuống giếng. Nguồn: CA

Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 28-3, bà LTN (ngụ tổ dân phố Ca Công, phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) đang ở trong nhà thì nghe tiếng động lạ phía giếng đào bên hông nhà.

Kiểm tra, bà N hoảng hồn phát hiện chị ĐTNQ (22 tuổi, cháu bà N) là người bị rơi giếng.

Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai các phương án ứng cứu.

Do giếng sâu, có đường kính nhỏ, trời còn tối nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Sau giải cứu thành công, chị Q đã được nhân viên y tế phường chăm sóc, không bị thương tích nghiêm trọng.