Vụ đánh 2 nữ nhân viên gác chắn đường sắt ở Đà Nẵng: Dấu hiệu của nhiều tội danh 08/04/2026 16:55

(PLO)- Theo luật sư, hành vi hành hung hai nữ nhân viên gác chắn đường sắt ở Đà Nẵng do mẹ con bà Phạm Thị Hồng Phúc thực hiện, có dấu hiệu của nhiều tội danh.

Như PLO đã đưa tin, ngày 8-4, Công an phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng, đã ra quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng Phúc (37 tuổi) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, ngày 6-4, tại khu vực gác chắn đường sắt Thanh Khê, trong lúc chị Trương Thị Diệp Thúy (37 tuổi) và chị Nguyễn Thị Mộng Tuyền (44 tuổi) đang thực hiện nhiệm vụ đóng chắn tàu thì Phúc chạy xe đến, cố tình vượt qua gác chắn nhưng bị ngăn cản.

Phạm Thị Hồng Phúc tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Không chấp hành quy định, Phúc đã cự cãi, sau đó cùng con là NPHQ (dưới 18 tuổi) dùng mũ bảo hiểm tấn công hai nhân viên gác chắn.

Mặc dù được người dân can ngăn, Phúc vẫn tiếp tục có hành vi hành hung, gây mất an ninh trật tự tại khu vực.

Hậu quả, hai nạn nhân bị thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, hiện đang được điều trị.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Thanh Khê đã khẩn trương triển khai lực lượng, tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc và tạm giữ Phúc.

Đối với Q, do chưa đủ 18 tuổi và đang mang thai, Cơ quan Công an tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Trao đổi với PV, luật sư Hạ Thị Thu Thảo, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết việc định tội danh trong trường hợp này cần được xem xét trên cơ sở khách quan, toàn diện các yếu tố cấu thành tội phạm.

Hành vi nêu trên có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng quy định tại Điều 318 BLHS (với mức án cao nhất là 7 năm tù). Tội gây rối trật tự công cộng được cấu thành khi hành vi làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội tại nơi công cộng.

Trong vụ việc này, hành vi của các nghi can thể hiện qua việc: Không chấp hành hiệu lệnh dừng phương tiện tại gác chắn đường sắt; Lớn tiếng cãi vã, gây mất trật tự; Sử dụng bạo lực với nhân viên gác chắn đường tàu ngay tại khu vực đông người qua lại.

Đặc biệt, địa điểm xảy ra là khu vực đường sắt, nơi có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, nên hành vi này không chỉ gây mất trật tự mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động giao thông đường sắt.

Do đó, có đủ căn cứ để nhận định hành vi có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng.

Bên cạnh đó, việc sử dụng vũ lực đối với nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ còn có thể cấu thành tội chống người thi hành công vụ Điều 330 BLHS (mức án cao nhất là 7 năm tù).

Ngoài ra, do hai nạn nhân bị thương và phải nhập viện điều trị, cơ quan chức năng cũng có thể xem xét tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, tùy thuộc vào kết quả giám định thương tích.

Đáng chú ý, hành vi mang tính chất hung hãn, diễn ra bất chấp sự can ngăn còn thể hiện yếu tố côn đồ, một tình tiết có thể làm tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Đối với người con chưa đủ 18 tuổi, pháp luật vẫn có thể xem xét trách nhiệm hình sự nếu đủ điều kiện, tuy nhiên sẽ áp dụng các chính sách xử lý mang tính giáo dục, nhân đạo hơn, đặc biệt trong trường hợp đang mang thai.