Bàn giao chức trách Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 3 10/04/2026 21:44

(PLO)- Đại tá Cao Vũ Long, Trưởng phòng Quân huấn - Nhà trường, Bộ Tham mưu Cảnh sát biển Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 3.

Chiều 10-4, tại TP.HCM, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng. Đại tá Trần Xuân Lương, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chủ trì hội nghị.

Theo đó, thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 3 được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 2.

Chính ủy, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tặng hoa chúc mừng Đại tá Cao Vũ Long và Đại tá Nguyễn Minh Khánh. Ảnh: Đức Định

Đồng thời, Đại tá Cao Vũ Long, Trưởng phòng Quân huấn - Nhà trường, Bộ Tham mưu Cảnh sát biển Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 3.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Xuân Lương chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp, cống hiến của Đại tá Nguyễn Minh Khánh trong thời gian công tác tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Đại tá Trần Xuân Lương tin tưởng, trên cương vị mới, Đại tá Nguyễn Minh Khánh sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Trần Xuân Lương, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Định

Đối với Đại tá Cao Vũ Long, Tư lệnh Vùng yêu cầu trên cương vị công tác mới cần nhanh chóng tiếp nhận, nắm chắc tình hình, chủ động nghiên cứu, tiếp cận công việc; cùng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 giữ vững đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, đề cao kỷ luật, kỷ cương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động.

Đồng thời, thường xuyên tham mưu kịp thời, hiệu quả cho Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng về các chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới.