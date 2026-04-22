Công an làm việc với 2 người đánh thiếu niên 16 tuổi ở Tây Ninh 22/04/2026 08:56

(PLO)- Công an nhanh chóng xác minh và mời làm việc 2 người đánh thiếu niên 16 tuổi ở Tây Ninh như clip chia sẻ trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Sáng ngày 22-4, thông tin từ Công an xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh cho biết liên quan đến clip ghi lại cảnh hai người hành hung thiếu niên 16 tuổi lan truyền trên mạng xã hội, đơn vị đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Video: Thiếu niên 16 tuổi bị hai thanh thiếu niên chặn đánh

Theo đó, vào khoảng 20 giờ ngày 21-4, lực lượng công an phát hiện trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh hai người đánh nam sinh tại khu vực ấp Thôi Môi, xã Hòa Khánh (Tây Ninh).

Công an làm việc hai thanh thiếu niên đánh thiếu niên 16 tuổi. Ảnh: CA

Qua xác minh, nạn nhân là em VTH (sinh năm 2010, ngụ xã Đức Hòa). Hai người tham gia hành hung H. là THN (sinh năm 2008) và TMK (sinh năm 2010 cùng ngụ xã Hòa Khánh). Công an đã mời N. và K. lên làm việc theo quy định.

Tại cơ quan công an, hai thanh thiếu niên khai nhận sự việc xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 18-4. Trước đó, N. và K. đi uống nước cùng bạn bè tại xã Hậu Nghĩa, sau đó K. điều khiển xe mô tô chở N. về nhà. Khi đến khu vực vòng xoay Hòa Khánh rẽ vào đường 823D, H. điều khiển xe vượt qua. Cho rằng H. có hành vi “nẹt pô” khi chạy ngang, N. đã yêu cầu K. tăng ga đuổi theo để nói chuyện.

Đoạn clip ghi cảnh thiếu niên 16 tuổi bị đánh khi trên đường đi học về. Ảnh cắt từ clip

Khi đến đoạn đường thuộc ấp Thôi Môi, K. đuổi kịp thì H. dừng xe lại. Tại đây, N. bất ngờ lao vào dùng tay và chân đánh, đá nhiều cái vào vùng đầu và thân người của H. Không dừng lại, K. cũng tham gia đánh vào vùng đầu và đá một cái vào người nạn nhân. Toàn bộ sự việc diễn ra trong khoảng một phút rồi cả hai rời khỏi hiện trường.

Hậu quả, H. bị xây xát nhẹ vùng má trái, bầm vai trái. Ngoài ra, một mắt kính của nạn nhân bị hư hỏng, thiệt hại ước tính 1,6 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ hiểu lầm khi hai đối tượng cho rằng nạn nhân “nẹt pô”. Nhóm thanh thiếu niên khai chỉ có ý định “đánh dằn mặt”, không nhằm tước đoạt mạng sống hay truy sát.

Vụ việc đang được Công an xã Hòa Khánh tiếp tục xử lý theo quy định.