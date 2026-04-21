Thiếu niên 16 tuổi bị hành hung trên đường đi học về 21/04/2026 21:03

(PLO)-Một clip ghi cảnh thiếu niên 16 tuổi ở Tây Ninh bị hai thanh niên lạ hành hung trên đường đi học về đang lan truyền trên mạng, gây bức xúc.

Tối 21-2, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một thiếu niên 16 tuổi bị hai nam thanh niên bị hành hung trên đường, khiến nhiều người phẫn nộ. Nạn nhân được xác định là em VTH (16 tuổi), học sinh một trường trung cấp dạy nghề tại xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh.

Theo thông tin từ gia đình, vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 18-4. Sau khi tan học, H. điều khiển xe máy lưu thông trên đường tỉnh 823D, hướng về nhà. Khi vừa qua khỏi vòng xoay Hậu Nghĩa, em bất ngờ bị hai nam thanh niên đi xe máy mang biển số 62K1-6287 chặn đầu. Không rõ nguyên nhân, hai người này lập tức xuống xe, lao vào hành hung nạn nhân.

Thiếu niên 16 tuổi bị nam thanh niên điều khiển xe máy hành hung. Ảnh cắt từ clip

Clip cho thấy H. hoàn toàn không có khả năng chống trả, chỉ biết ôm đầu chịu trận. Hai thanh niên liên tục dùng tay, chân đấm đá vào đầu, mặt và cơ thể nạn nhân, đồng thời buông lời chửi thề.

Nam thanh niên ngồi sau xe tiếp tục tấn công thiếu niên 16 tuổi. Ảnh cắt từ clip

Sau sự việc, clip được quay lại toàn bộ diễn biến và đăng tải lên mạng xã hội. Chị NKV (ngụ xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh), chị của nạn nhân, cho biết vô cùng bức xúc khi xem lại clip. Chính chị đã chia sẻ đoạn video nhằm tìm hiểu nguyên nhân và mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc.

Các vết thương của em H sau khi bị hai nam thanh niên tấn công. Ảnh NNCC

Theo gia đình, hiện em H. bị thương với các vết sưng ở vùng mặt và cánh tay. Hiện em H cũng không rõ vì sao mình bị tấn công và đang lo sợ không dám đi học. Gia đình đang chuẩn bị trình báo vụ việc đến cơ quan công an.