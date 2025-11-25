Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đã đưa 530 tấn hàng đến vùng lũ 25/11/2025 15:50

(PLO)- Hội Chữ thập đỏ TP.HCM liên tục gửi hàng cứu trợ đến Khánh Hòa và Đắk Lắk với tổng cộng 530 tấn nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân vùng mưa lũ.

Thông tin với PLO vào chiều 25-11, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cho biết, trong ba ngày từ 22 đến 24-11, các chuyến hàng cứu trợ liên tục được gửi đến người dân vùng mưa lũ.

Tính đến hết ngày 24-11, tổng lượng hàng từ Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đã chuyển đến Khánh Hòa là 15 xe với 400 tấn và đến Đắk Lắk là 4 xe với 130 tấn, góp phần hỗ trợ kịp thời người dân, đảm bảo nhu yếu phẩm thiết yếu trong những ngày khó khăn.

Cụ thể, ngày 22-11, Hội đã điều ba xe chở 90 tấn hàng đến Đắk Lắk (Phú Yên cũ). Ngày 23-11, thêm bốn xe với 150 tấn hàng tiếp tục lên đường hỗ trợ Khánh Hòa.

Đến ngày 24-11, tổng cộng 11 xe chở 290 tấn hàng được gửi đi, trong đó có hai xe của Uỷ ban MTTQ Việt Nam với 15 tấn. Số hàng này được phân bổ gồm 250 tấn cho Khánh Hòa và 40 tấn cho Đắk Lắk.

Người dân cùng tình nguyện viên vận chuyển nhu yếu phẩm lên xe. Ảnh: HN

Như vậy, chỉ trong ba ngày, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đã huy động tổng cộng 19 xe với 530 tấn hàng cứu trợ chuyển đến Khánh Hòa và Đắk Lắk, góp phần hỗ trợ kịp thời người dân vùng lũ vượt qua giai đoạn khó khăn.

Như PLO đã thông tin, khuya 23-11, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đã vận chuyển hơn 100 tấn hàng nhu yếu phẩm đến tỉnh Khánh Hòa để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Cụ thể, tại Cơ sở 2 Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, ba chuyến xe cứu trợ đã được xuất phát đưa khoảng 100 tấn nhu yếu phẩm đến Khánh Hòa.

Cũng trong chiều ngày 23-11, tại Cơ sở 1 (Hội Chữ thập đỏ TP.HCM), một chuyến xe khác chở tám tấn hàng cứu trợ đã lên đường hỗ trợ người dân tại các khu vực bị thiệt hại do mưa lũ.

Trước đó, khuya 22-11, 90 tấn nhu yếu phẩm tại Cơ sở 2 (Hội Chữ thập đỏ TP.HCM) đã được chuyển gấp trong đêm đến Khánh Hòa và Đắk Lắk.