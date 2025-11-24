Ảnh hưởng mưa lũ: Khi nào thông tuyến đường sắt Bắc - Nam? 24/11/2025 18:30

(PLO)- Dự kiến ngày mai, đường sắt Bắc - Nam và nhiều tuyến đường bộ sẽ thông tuyến, riêng đường lên Đà Lạt ngày 30-11 sẽ thông đường.

Video: Dự kiến thông tuyến đường sắt Bắc - Nam vào ngày mai

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết công tác khắc phục các điểm sạt lở trên toàn tuyến đường sắt Bắc - Nam đang được đẩy nhanh. Dự kiến tối ngày mai, 25-11, sẽ thông tuyến với tốc độ 5 km/giờ.