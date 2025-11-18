Đường sắt tiếp tục ngừng chạy một số tàu Bắc - Nam do ảnh hưởng mưa lũ 18/11/2025 17:33

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng, ngành đường sắt vừa thông báo tiếp tục điều chỉnh khai thác nhiều chuyến tàu trên tuyến Bắc – Nam do ảnh hưởng mưa lũ tại khu vực miền Trung.

Cụ thể, tàu SE7 xuất phát từ ga Hà Nội đi TP.HCM vào 6 giờ sáng mai (19-11) sẽ dừng chạy. Các chuyến SE4, SE6, SE8 xuất phát từ ga Sài Gòn và SE5, SE1 khởi hành tại ga Hà Nội trong ngày mai vẫn duy trì kế hoạch chạy bình thường.

Đường ray qua khu vực tỉnh Gia Lai bị ngập do mưa lũ. Ảnh: CTV

Trước đó, nước lũ tại khu vực Nha Trang – Tháp Chàm dâng nhanh, một số đoạn đường ray bị ngập. Theo đó, ngành ngừng chạy tàu SE5 xuất phát từ ga Hà Nội; SE6 và SE8 từ ga Sài Gòn; cùng với SE21 và SE22 khởi hành tại ga Đà Nẵng đi Sài Gòn trong ngày 18-11.

Ngành đường sắt cho biết hành khách có vé các tàu trên được trả vé không mất phí. Việc trả vé có thể thực hiện trực tuyến trên website dsvn.vn mà không cần đến nhà ga như trước đây. Hệ thống bán vé điện tử sẽ hoàn trả tiền vé vào tài khoản đã dùng khi thanh toán.

Tuy nhiên, chính sách này không áp dụng với hành khách mua vé bằng tiền mặt tại nhà ga hoặc đại lý bán vé. Trong các trường hợp này, hành khách vẫn phải đến trực tiếp nhà ga để làm thủ tục trả vé theo quy định hiện hành.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, miền Trung tiếp tục mưa lớn trong những ngày tới. Ngập lụt diện rộng đang diễn ra tại các tỉnh, thành từ Quảng Trị đến Khánh Hòa. Nguy cơ lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất tại các sườn dốc khu vực này được cảnh báo ở mức cao.

Ngành đường sắt khuyến cáo hành khách theo dõi thông tin điều chỉnh lịch chạy tàu, chủ động kế hoạch đi lại và lựa chọn phương thức trả vé phù hợp để được hỗ trợ kịp thời.