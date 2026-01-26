Người dân tự nguyện bàn giao diều hâu quý hiếm cho cơ quan chức năng 26/01/2026 17:12

(PLO)- Cá thể Diều hâu Miến Điện nặng hơn 2kg, thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, hiếm vừa được người dân bàn giao cho lực lượng kiểm lâm.

Sáng 26-1, Hạt Kiểm lâm khu vực Nam Sông Hương đã phối hợp với UBND phường Hương Thủy tiếp nhận một cá thể Diều hâu Miến Điện (tên khoa học là Spilornis cheela) do ông Vĩnh Bảo Đức (thường trú tại Tổ dân phố 1B Thủy Phù, phường Phú Bài, TP Huế) giao nộp.

Cá thể Diều hâu Miến Điện được người dân bàn giao cho lực lượng kiểm lâm.

​Cá thể Diều hâu Miến Điện này có khối lượng 2,2 kg, thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm (nhóm IB), tình trạng sức khỏe hiện tại khá yếu.

​Ngay sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm khu vực Nam Sông Hương phối hợp với UBND phường Hương Thủy lập các thủ tục liên quan và bàn giao cá thể chim quý này cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Bạch Mã để chăm sóc, cứu hộ và thả về môi trường sống tự nhiên khi đủ điều kiện.