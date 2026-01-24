Những biển báo 'đặc biệt' tại cầu 14 ở Đắk Lắk 24/01/2026 11:07

(PLO)- Một địa phương ở Đắk Lắk đã lắp đặt nhiều biển báo tại cầu 14, nhằm cảnh báo, khuyên ngăn người có ý định nhảy cầu tự tử suy nghĩ lại.

Ngày 24-1, ông Đỗ Xuân Hiếu, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk cho biết địa phương đã cho lắp đặt nhiều biển cảnh báo nhằm phòng ngừa, khuyên ngăn người có ý định tự tử tại cầu 14 (cầu Sêrêpốk).

Biển cảnh báo được lắp đặt tại cầu 14. Ảnh: T.T

Theo ông Hiếu, cầu 14 giáp ranh Đắk Lắk và Lâm Đồng. Đây là nơi xảy ra nhiều vụ tự tử, để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình, người thân các nạn nhân.

Ngoài ra, do địa hình sông Sêrêpốk đoạn qua cầu 14 có nhiều đá ngầm, nước chảy xiết nên công tác tìm kiếm rất khó khăn, nguy hiểm, mất nhiều thời gian.

Để hạn chế những vụ việc đáng tiếc xảy ra, UBND xã Hòa Phú đã triển khai lắp nhiều camera AI tại cầu 14 và truyền dữ liệu về Công an xã Hòa Phú. Việc này nhằm kịp thời phát hiện những sự việc bất thường tại cầu, giúp công an, lực lượng chức năng có biện pháp xử lý phù hợp.

Biển cảnh báo cùng camera được lắp đặt tại cầu 14 để khuyên ngăn người có ý định tự tử. Ảnh: T.T

Ngoài ra, UBND xã Hòa Phú đã họp bàn, thống nhất các khẩu hiệu cảnh báo, tuyên truyền để "níu kéo” những người có ý định quyên sinh suy nghĩ lại trước khi đưa ra hành động dại dột.

Theo đó, tại cầu 14, hiện được lắp đặt các biển báo với khẩu hiệu như: “Bạn ra đi, người ở lại đau khổ suốt đời”, “Một bước nhảy kết thúc bạn, nhưng bắt đầu nỗi đau mãi mãi cho gia đình”, “Cuộc sống quý hơn mọi nỗi buồn, người thân bạn sẽ mang nỗi đau suốt đời”.

Khu vực dưới chân cầu 14 nước chảy xiết, nhiều đá ngầm khiến công tác tìm kiếm người quyên sinh rất vất vả. Ảnh: T.T

Kèm theo các khẩu hiệu cảnh báo, còn có các hình ảnh minh họa về tình thân trong gia đình để nhắc nhở, nhắn nhủ những người có ý định tiêu cực.

“Các bảng hiệu cảnh báo tại cầu 14 được lắp đặt ở vị trí dễ thấy. Chúng tôi mong rằng, khi thấy cảnh báo, người có ý định tiêu cực sẽ suy nghĩ lại về con cái, cha mẹ và không làm chuyện dại dột”, lãnh đạo UBND xã Hòa Phú chia sẻ.

Theo tìm hiểu của PLO, những năm qua, cầu 14 là nơi có nhiều người đến tự tử, kết thúc cuộc đời.

Các biển cảnh báo được lắp đặt tại cầu 14 hy vọng sẽ giúp người có ý nghĩ tiêu cực thay đổi. Ảnh: T.T

Điển hình, ngày 22-6-2024, ông BBL (36 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk), bỏ lại xe máy và thư tuyệt mệnh trên cầu 14 rồi gieo mình xuống sông Sêrêpốk tự tử.

Sau hai ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể ông L cách hiện trường hơn 5 km.

Tương tự, ngày 28-10-2025, anh BQĐ (26 tuổi, ngụ xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk), bỏ lại xe máy còn cắm chìa khóa trên cầu 14, rồi tự tử. Hai ngày sau, thi thể anh Đ được tìm thấy cách khu vực cầu 14 khoảng 7 km.

Bà Huyền, một phụ nữ sống gần cầu 14 cho biết, mỗi năm tại đây có vài vụ nhảy cầu tự tử. Cũng như bà con xung quanh, bà Huyền rất ám ảnh, đau xót mỗi lần chứng kiến người thân các nạn nhân gào khóc trên cầu.

Theo bà Huyền, cầu 14 có phong cảnh khá đẹp, có nhiều người đi đường dừng lại chụp ảnh, ngắm cảnh. Tuy nhiên, nhiều người có ý định tiêu cực cũng tìm đến cầu 14 để tự tử.

Lực lượng chức năng tham gia tìm kiếm một nạn nhân nhảy cầu 14 tự tử. Ảnh: C.A

Bà Huyền hy vọng, việc chính quyền triển khai lắp camera, biển cảnh báo sẽ phần nào phòng ngừa, kìm giảm được các vụ việc đáng tiếc tại cầu 14.