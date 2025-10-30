Tìm thấy thi thể nam thanh niên bỏ xe SH trên cầu 14 rồi mất tích 30/10/2025 10:18

(PLO)- Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nam thanh niên bỏ lại xe máy trên cầu 14 ở Đắk Lắk rồi mất tích.

Ngày 30-10, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn- cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa tìm thấy thi thể một nam thanh niên dưới sông Sêrêpốk.

Cảnh sát tổ chức tìm kiếm anh Đ trên sông Sêrêpốk, đoạn gần khu vực cầu 14. Ảnh: S.Đ

Nạn nhân được xác định là anh BQĐ (26 tuổi, ngụ xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó, ngày 28-10, anh Đ bỏ lại xe máy SH còn cắm chìa khóa trên cầu 14, đoạn qua xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk rồi mất tích.

Sau khi tổ chức tìm kiếm, liên lạc nhưng không được, người thân nghi anh này đã nhảy xuống sông tự tử nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn- cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm.

Đến 9 giờ sáng 30-10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Đ, cách vị trí nghi nhảy cầu tự tử khoảng 7 km.