Cảnh sát tìm thấy thi thể nữ sinh nghi nhảy cầu tự tử ở Đắk Lắk 26/10/2025 13:33

(PLO)- Sau gần hai ngày tìm kiếm, cảnh sát đã tìm thấy thi thể nữ sinh Đắk Lắk nghi nhảy cầu tự tử.

Ngày 26-10, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Lâm Đồng), cho biết vừa tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 12 ở Đắk Lắk nghi nhảy cầu tự tử.

Lực lượng chức năng tham gia tìm kiếm nữ sinh trên sông Sêrêpốk. Ảnh: V.M

Nữ sinh vừa được tìm thấy là em NHVA, học sinh lớp 12, của một Trường THPT trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, ngày 24-10, em A đi học về và mất tích. Ngày 25-10, người thân phát hiện xe máy của em A để lại gần khu vực cầu 14, đoạn giáp ranh giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Nghi nữ sinh này đã nhảy cầu tự tử, người thân trình báo cơ quan chức năng. Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động lực lượng, phương tiện phối hợp tìm kiếm.

Đến khoảng 10 giờ 40 phút ngày 26-10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể em A dưới sông Sêrêpốk, cách hiện trường nơi nghi nhảy cầu khoảng 3 km.