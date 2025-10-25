Tìm kiếm nữ sinh mất tích, nghi đã nhảy cầu tự tử 25/10/2025 17:27

(PLO)- Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tìm kiếm một nữ sinh mất tích dưới sông Sêrêpốk, nghi đã nhảy cầu tự tử.

Ngày 25-10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Đắk Lắk) vẫn đang triển khai tìm kiếm một nữ sinh mất tích trên sông Sêrêpốk, đoạn qua xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk.

Khu vực cầu 14, nơi nghi nữ sinh đã nhảy cầu tự tử. Ảnh: V.M

Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng nhận tin báo của người dân về việc có một nữ sinh nghi đã nhảy cầu tự tử.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk điều động một xuồng cứu nạn cứu hộ cùng 12 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện khác đến hiện trường, tổ chức tìm kiếm.

Nữ sinh liên quan vụ việc được xác định là em NHVA (17 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk). Em A hiện đang là học sinh lớp 12 một trường cấp ba trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Trước khi xảy ra vụ việc, ngày 24-10, người thân đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội, nhờ tìm kiếm em A, vì không rõ tung tích.

Đến sáng nay, người thân phát hiện em A bỏ lại xe máy gần khu vực cầu 14, đoạn qua xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk.