Cứu kịp 1 phụ nữ nhảy cầu Thị Nại vì buồn chuyện gia đình 20/10/2025 09:54

(PLO)- Người phụ nữ ở Gia Lai nhảy cầu Thị Nại tự tử may mắn được cứu sống kịp thời.

Ngày 20-10, lãnh đạo UBND xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai xác nhận lực lượng chức năng kịp thời cứu sống một người phụ nữ nhảy cầu Thị Nại tự tử. Chính quyền địa phương đã thăm hỏi, động viên, ổn định tâm lý cho người phụ nữ và gia đình. Hiện sức khỏe của người phụ nữ đã ổn định.

Lực lượng chức năng kịp thời cứu sống người phụ nữ nhảy cầu Thị Nại tự tử. Ảnh: CA.

Trước đó, chiều 19-10, người dân phát hiện một người phụ nữ để lại đôi dép trên cầu rồi nhảy xuống đầm Thị Nại ở phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai liền thông báo cơ quan chức năng.

Đội SOS 115 lập tức đến ném phao cho người phụ nữ bám vào.

Sau đó, Công an phường Quy Nhơn Đông, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai cùng Bộ đội Biên phòng tham gia cứu nạn, điều khiển ca nô tiếp cận đưa nạn nhân lên bờ.

Nạn nhân được xác định là bà H (41 tuổi, ngụ xã Ngô Mây), nhảy cầu tự tử vì buồn chuyện gia đình.