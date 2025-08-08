Nghi chồng sát hại vợ, con gái rồi tự tử 08/08/2025 05:26

(PLO)- Nghe tiếng la hét trong phòng trọ, những người xung quanh đưa cả ba người đi cấp cứu nhưng hai vợ chồng tử vong, cô con gái nguy kịch.

Ngày 8-8, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 2 người chết, một người bị thương xảy ra tại một phòng trọ thuộc phường Bình Dương.

Khu vực hiện trường nơi xảy ra vụ án hai vợ chồng tử vong, người con gái bị thương. Ảnh: KD

Các nạn nhân được xác định đều là người trong một gia đình.

Hai người tử vong là ông Trang Thanh H (43 tuổi, người chồng) và bà Trương Thị Thu T (40 tuổi, người vợ), người bị thương là Trang Thị Bích N (20 tuổi, con gái của hai người).

Theo thông tin ban đầu, tối 7-8, người dân nghe thấy tiếng la hét từ phòng trọ nằm trên đường NB4, phường Bình Dương (TP.HCM), nên chạy đến kiểm tra.

Tại đây, mọi người phát hiện cả ba người bị thương nặng nên đã nhanh chóng chuyển đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng hai vợ chồng đã tử vong, người con gái bị thương nặng vẫn đang được cấp cứu.

Một số người dân cho biết, phòng trọ nơi xảy ra vụ việc là nơi sinh sống của hai mẹ con bà T. Tối 7-8 người chồng đến phòng trọ này chơi rồi xảy ra mâu thuẫn với vợ.

Lãnh đạo phường Bình Dương đến động viên chia sẻ nỗi đau mất mát, với người thân các nạn nhân. Ảnh: KD

Sau đó người chồng dùng dao tấn công vợ và con gái. Sau đó người chồng đã tự tử.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường để điều tra.

Ngay trong đêm, ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Dương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. Đồng thời trao cho gia đình 5 triệu đồng hỗ trợ bước đầu cho gia đình.