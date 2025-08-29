Nam thanh niên tử vong nghi tự tử trên sông Sêrêpốk ở tỉnh Đắk Lắk 29/08/2025 10:41

Ngày 29-8, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể HNTH (18 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk). H được phát hiện tử vong nghi do tự tử tối 28-8 trên sông Sêrêpốk đoạn qua xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk.

Hình ảnh em H trước khi rời khỏi nhà được người thân đăng trên mạng xã hội nhờ tìm kiếm. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, chiều tối 28-8, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy- cứu nạn cứu hộ khu vực 1 thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy- cứu nạn Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo phát hiện thi thể nam thanh niên nổi trên sông Sêrêpốk đoạn qua xã Hòa Phú nên tổ chức lực lượng trục vớt.

Dù trời tối, có mưa, nước sông dâng cao nhưng lực lượng cứu hộ đã nỗ lực vớt thi thể em H, bàn giao cho Công an xã Hòa Phú.

Trước đó, có nhiều thông tin đăng trên mạng xã hội tìm kiếm em H. Theo thông tin ban đầu, em H đi khỏi nhà lúc 14 giờ ngày 26-8, bằng xe máy, sau đó, chiếc xe máy này được em H bỏ lại một quán nước ven đường nên người dân cũng đăng thông tin nhờ cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm chủ xe.